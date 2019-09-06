В Уфе открыли квартиру для обучения подростков с ментальными отклонениями

Накануне, 5 сентября, в Уфе региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие» устроила небольшую презентацию «Учебной квартиры», как социального проекта, предназначенного для обучения навыкам самостоятельного проживания подростков с ментальными и прочими нарушениями развития.

Создать такую квартиру в ноябре прошлого года поручил врио главы Башкирии Радий Хабиров после встречи с родителями детей с особенностями здоровья. И вот теперь он решил навестить это место и посмотреть, насколько всё удачно получилось.

Квартира была выделена бесплатно столичной мэрией. Она состоит из трех комнат, кухни и санузла, в нем завершился ремонт, за счет и гранта в размере 1,1 млн рублей приобретена мебель и всё домашнее оборудование, с которым ребятам придется столкнуться в самостоятельной жизни. Кухонную утварь и постельные принадлежности купили родители детей, которым предстоит обучаться в этой особой квартире.

Как рассказала председатель общественной организации Людмила Сахапова, курсы для особенных детей пока длятся пять дней, но в перспективе этот срок планируется продлить до двух недель. В год планируется таким образом обучать до 200 человек.

Ребятам с синдромом Дауна здесь помогут привыкнуть к правильному режиму дна с утренними процедурами, приготовлением завтрака и сборами «на работу», научат делать покупки в магазинах, ездить в общественном транспорте и т.д. Для них устроят также экскурсии по городу, мастер-классы в компаниях, которые стали партнерами проекта.

С обитателями «учебной квартиры» будут работа педагог-психолог, два социальных педагога, педагог по труду и профориентации. Ребятам помогут выбрать профессию в соответствии с их способностями и наклонностями. Труд педагогов будет оплачиваться тоже за счет субсидий.