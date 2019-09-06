В России наблюдается падение спроса на легковые автомобили

В России наблюдается падение спроса на легковые автомобили

В России наблюдается падение спроса на легковые автомобили

6 сентября 2019, 19:28
Общество
Фото: pxhere.com
В августе текущего года в Российской Федерации продажи нового легкового и легкого коммерческого автотранспорта упали на 1,3% или на 1843 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в августе 2019 года в России было продано 145 545 легковых машин. Об этом информирует RNS.

По словам представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), десятью лидерам продаж последнего месяца лета стали новые автомобили российского производства.

В августе 2019 года ситуация на отечественном рынке легкового и легкого коммерческого автотранспорта существенно не изменилась. Продажи остаются ниже того уровня, который был достигнут в минувшем году, сказал председатель АЕБ Йорг Шрайбер.

В Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в РФ объем продаж новых автомобилей начал снижаться в апреле. На протяжении пяти месяцев ситуация на рынке становится все хуже. Так в прошлом году продажи легковых машин выросли на 12,8% - до 1,8 миллиона штук в сравнении с показателями 2017 года.

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