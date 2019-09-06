В Башкирии за семь месяцев выявлены 1650 первичных онкобольных, врачам дали премии

Накануне, 5 сентября, в ходе выездного заседания правительства РБ в формате «Здравчас», который прошел в уфимской ГКБ №13, ио министра здравоохранения республики Максим Забелин рассказал о ситуации с выявлением онкозаболеваний в республике. Подробности сообщили в пресс-службе главы РБ.

По официальным данным, за семь месяцев 2019 года в Башкирии было выявлено 1650 случаев онкозаболеваний. В этом есть определенная заслуга терапевтов и фельдшеров, которые стараются выявлять онкозаболевания как можно на более ранней стадии. Такие специалисты стали получать за выявленные случаи рака премии по пять тысяч рублей.

По словам Максима Забелина, на эти цели потрачено 12 млн рублей из 30 млн рублей, которые были выделены для таких премий.