В Башкирии начальник 13-й колонии Уфы с подчиненным брали крупные взятки с осужденных

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, перед судом предстанут теперь уже бывший начальник 13-ой уфимской исправительной колонии и инспектор отдела безопасности колонии.

43-летнего экс-руководителя осудят сразу по нескольким уголовным преступлениям: получении взятки с вымогательством (ч. 1, 3 и 5 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), присвоении или растрате чужого имущества (ч.3 ст. 160 УК РФ),

32-летнего инспектора колонии также осудят по статье, связанной с присвоением или растратой чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, следствию удалось установить, что обвиняемый, занимавший пост начальника, незаконно, через своих подчиненных, оформил на себя банковский счет для получения средств.

В 2016 году злоумышленник потребовал с одного из осужденных колонии взятку в размере 20 тысяч рублей. Некоторое время спустя - еще 110 тысяч рублей. Начальник угрожал заключенному, что если тот деньги не отдаст, то арестант останется без длительных свиданий и привлечет его к ответственности за нарушений условий содержания. Мужчине ничего не оставалось делать, как попросить родственников помочь ему в сложившейся ситуации и перечислить деньги начальнику колонии.

Как выяснилось, это был не единичный такой случай. За длительной свидание со своей девушкой с осужденного начальник колонии потребовал взятку в 15 тысяч рублей.

В марте 2017 года 40 тысяч рублей он получил за разрешение ввоза в колонию бытовой техники для осужденных. 22 тысячи рублей получил за обещание помочь в условно-досрочном освобождении. 110 тысяч рублей получил от еще одного осужденного. Тогда начальник заявил, что все эти деньги пойдут на нужды колонии - ремонт окон и дверей. Но на самом деле они ушли на удовлетворение собственных прихотей. Причем деньги начальник потратил вместе с инспектором отдела безопасности, свои подчиненных.