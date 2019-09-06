Шерше ля фам: Почему успешные девушки уезжают из Башкирии

Мы уже не раз писали о причинах внутренней миграции. Жители сел и малонаселенных городов переезжают в крупные города: тут и уровень медицины повыше (хотя, как сравнивать, если в деревне даже фельдшера нет), школы ближе (правда, уже городские лицеи и гимназии также испытывают дефицит в педагогах) и с работой проще, если планку снизить. По крайней мере эти мигранты (почти 40 тысяч человек) остаются здесь, в республике.

Против науки как говорится не попрешь: из Башкирии по данным регионального госкомстата за последние полгода уехали более 20 тысяч человек. Судя по всему, не пенсионеров, а тех кому не так повезло с тем, что «счастье работать дома». Этнолог Ильдар Габдрафиков считает, что необходимо проанализировать возрастной состав мигрантов. Его анализ прошлых лет показывает, что основная часть мигрантов именно из Уфы — это выпускники школ, которые поступают в вузы столицы и крупных городов Москву и Петербург, Казань, Екатеринбург и даже Самару, а вот возвращаться не спешат. Поэтому нужно работать с проблемой молодежной миграции образовательного характера, мотивировать молодежь не только качественным высшим образованием, но и возможностями дальнейшего трудоустройства, считает ученый.

Число тех, кто уехал из региона (и даже из страны) к сожалению, растет. И если за цифрами лиц не видно, то прощальные посты успешного жителя столицы Башкирии в социальных сетях вызывают многочисленные комментарии: одни желают удачи, вторые радуются смелости земляка, решившего начать жизнь в другом городе, третьи убеждают его в неправоте.

Мы не будем поднимать «вахтовую тему», о них расскажем позже. Не стоит лезть вперед врио главы республики, обещавшего после неожиданной встречи с ними в московском аэропорту устроить с ними чаепитие в верхах и обсудить возможное трудоустройство на родине.

Мужчинам привычнее ездить за заработками, и не важно космонавт он или дальнобойщик. Некоторое время — это даже романтично: «Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза, в пути шофер-дальнобойщик». Только пока он в пути или на стройке, в тайге или на севере — в родном доме течет бачок унитаза, картошку окучивает жена и старики, в общем «жаль, что не наточены ножи». А еще растут без отца дети. И нет такого номера в телефоне «Отец на час». Даже классные руководители знают, вызывать отца в школу — рассмешить сына вахтовика.

Мы не расскажем и о женщинах, чьи вахты в роли няни в семье или домработниц длятся не 15/30/45. Они длятся годами. И сколько историй я выслушала о женщинах, надорвавшихся и вернувшихся с больным позвоночниками после работы сиделками с тяжелобольными стариками в Европе.

Этот материал о взрослых, состоявшихся людях, в большинстве своем имеющие собственный бизнес или работающие рука в руку с бизнесменами, профессионально занимаясь, например, их продвижением.

Сегодня наш материал о современных «Ете ҡыҙ» (семь девушек — перевод с баш. языка), тех умных и успешных девушках, которые в Уфе знакомы многим. Еще несколько месяцев назад многих из них мы часто видели по телевизору, вели с ними переговоры или встречали в ресторанах. Сейчас и они вошли в число трудовых мигрантов. Что заставило матерей семейств «встать на крыло и уехать из родного гнезда»?

Мы задавали всего два вопроса: почему уехали из Уфы и какое предложение могло бы их вернуть. Ответы как ни странно похожи, хотя мы и звонили им в разное время, в разные города и даже страны.

Земфира Майер, архитектор, основатель и руководитель MAYER GROUP

Фото: facebook.com

«Почему уезжают из Уфы? Пост выражающий общественное мнение. Буду писать прямо, как есть, зная, что многим это не понравится. В преддверии выборов, надеюсь, что хоть один из тех, от кого это зависит и кто читает меня, примет меры.

Ключевая фраза — сколько можно терпеть. Именно под этим девизом уезжают все. Уфа стала бесперспективным городом.

А почему? Не потому, что нет ресурсов и возможностей, а потому что дышать невозможно от «кумовства».

Я хочу спросить. Как можно позволить, чтобы чиновница, у которой есть свои обязанности, организовала бизнес на государственных харчах, и много лет использовала в свою пользу сферу, которая ей доверена? Почему все бизнесмены арендуют помещение по высокой ставке в одном из центральных торговых центров, а данное лицо сидит там почти бесплатно? Почему ей под ее сомнительный бизнес выдаются Гранты опять же из Государственной казны? Какого черта? Почему руководитель малого бизнеса должен брать средства на развитие из своего кармана, а она из казны?

Может это называется другим словом?

И этот человек исхитряется даже в московских кругах щегольнуть своей приближенностью к башкирскому руководству. Что за неё все заступятся, и она неприкосновенна?

Безнаказанность.

Это не единичный пример того, что наш город — это город монополия. Чиновников и бизнесов, которые они открывают. Инициатива и креативность, равно как и профессионализм ничего не значит в сравнении с постоянным продвижением «своих» людей.

Умным образованным людям тяжело на это смотреть. Специалистов в разных сферах становится все меньше. Все уезжают. Я думаю, что надо бить в набат»

(текст поста размещен в Фейсбуке и опубликован с согласия автора — ред.).

Елена Юшкова — режиссер, художник-мультипликатор киностудии «Башкортостан».

Фото: facebook.com

«Мне просто стало скучно. Пока на киностудии директор решал, как работу раздавать, я творила мультики. Министерство культуры, куда я неоднократно подавала заявки, мне отказывали. На зарплату мультипликатора в Уфе семью не прокормить, и я не ждала ничего: работала дизайнером-фрилансером, даже костюмы для аниматоров шила, настраивала компьютеры, преподавала.

Но этого не хватало, чтобы даже регулярно отдыхать с детьми на море. Воскресный отдых на даче, зимний на лыжной базе — наш мир сузился. И я решилась на переезд в Санкт-Петербург. Сначала отправила учиться дочерей, затем продала в Уфе имущество и переехала к ним.

Почему именно в северную столицу? Я окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Часто выезжала в Петербург, мне понравились легкие, дружелюбные люди, ритм города, его атмосфера. Культурно-событийная составляющая в Питере значительно выше. Чем в Уфе. Это не только город-музей, насыщенный информацией, здесь и предложений по работе оказалось довольно много. Следовательно, доходы выросли, начали планировать короткие отпуска в Европе. В любой момент при необходимости можем съездить в соседнюю Финляндию, через нее все авиабилеты значительно дешевле. На выходные выбираемся на залив, здесь шикарные пляжи, а об огромных озерах и Карелии я могу говорить часами.

Какие проблемы? Да в принципе решаемые — практически бытовые. Здесь нет прежних друзей. Не у кого спросить, к какому, например, стоматологу лучше обратиться? Мы еще не обросли связями, нужными человеку в любом городе, будь это Петербург или Уфа. Детям проще, они адаптировались за несколько месяцев.

Вернулась бы я? Точно нет. До сих пор помню свои ощущения, что стою в Уфе на остановке «Телецентр», меня обдувает страшный ветер, и я словно босиком стою на промёрзшем ледяном асфальте. Я лишь этой зимой поняла, что забыла в Уфе меховую шапку. Это, наверное, странно, но я вдруг ощутила: этот климат мне подходит больше всего. Да, Петербург дождлив, кстати, не более, чем Уфа. Но именно здесь я отогрелась после длинных морозных зим, метелей до апреля и снега уже в сентябре».

Елена Хазиева, председатель Союза демократической молодежи Башкортостана:

Фото: facebook.com

«В 2015 году, когда я дописала книгу и поставила точку, в одно мгновение появилось чувство, будто снялась с якоря и паруса наполняет ветер. Села в машину и поехала куда глаза глядят. Приехала в Сочи и стала тут жить, создавать новые проекты. Каждый день благодарю себя, что доверилась Сердцу.

Вернусь или нет — не знаю. Ведь жизнь непредсказуема. Уфу тоже очень люблю».

Ирина Моторина, журналист, телеведущая:

Фото: facebook.com

"Прожив в одном городе всю свою жизнь было бы, наверное, странно, не хотеть попробовать пожить где-то еще… Знаешь, это как ногу отсидеть, оставаясь долго в одном положении. Захотелось подвигаться (смеется). Но в этом решении уехать, наверное, больше моих личных, внутренних, семейных причин. Внезапно пришло понимание, что ничего меня в Уфе уже не держит. Дети выросли и разъехались, родителей уже нет. Так, почему бы не попробовать сделать то, на что никогда раньше не хватало смелости и времени? Захотелось обнулиться по всем фронтам, начать все заново в совершенно новом месте, с нуля, в новой профессии. Так что, желание кардинальных перемен в жизни и возможность их совершить, счастливо совпали во времени.

Да сложно и страшно делать это в 47 лет. Но если живешь по принципу — чем сложнее, тем интересней — это становится просто твоим очередным вызовом. Перемены назрели, мы были к ним готовы и нам было все равно где начинать с нуля — в Петербурге, Черногории, Америке или Китае.

Израиль оказался самым логичным, самым доброжелательным и желанным для нас с мужем вариантом. Потому что здесь есть море и много солнца — этого, признаюсь, всегда сильно не хватало на родине. Здесь, как нигде помогают новым репатриантам в адаптации, ты бесплатно учишь язык, получаешь новую профессию, тебе помогают найти работу. Мы решили этим шансом воспользоваться и пока не жалеем.

Могла бы я вернуться? Да. Только на время и только по делам".

Зарина Гайсина, социокультурный феномен Уфы:

Фото: facebook.com

«Причина моего отъезда очень банальная — отсутствие интересных предложений по работе в Уфе. Я люблю этот город и очень скучаю по друзьям, но мне необходимо содержать себя и ребенка. Поэтому я живу и работаю там, где мой опыт и компетенции востребованы.

Не исключаю возможности вернуться в любимый город при наличии интересных проектов и команд, достойных предложений. Пользуясь случаем, передаю пламенный привет людям, которых люблю и по которым скучаю».

Юлия Загитова, журналист:

Фото: facebook.com

«Почему уехала из Уфы? Так сложилась моя история. На тот момент в регионе была послевыборная истерия и гонения на тех, кто участвовал в выборах не от правильных партий. Я была в этом списке. Многие меня поддерживали наедине, но прилюдно это не делали, боялись критики руководства.

В январе 2014 года мне предложили работу в Москве. Через 3 месяца я возглавила Департамент по развитию независимых медиа в ОНФ. Это была абсолютно моя тема, так как я работала последние годы в уфимском независимом холдинге и имела представление о том, как «давят» на СМИ.

Какие предложения были бы интересны? Я люблю Башкирию. Поэтому даже находясь в Москве, помогаю землякам. По поводу предложений, я не мыслю должностями. Если будет возможность внести вклад, сделаю это мгновенно».

Гульнара Имаева, основатель Gastro Gallery

Leya Imaeva Фото: facebook.com

«Каких-либо внешних причин не было, это было внутренне состояние. Захотелось поменять место жительства. Однажды утром я поняла, что хочу жить в Москве и переехала. Позже оттуда переехала в Сочи. В настоящее время живу в Азии. В Уфе жить более не хочу, потому что мне это более неинтересно. Хотя я очень люблю этот город и благодарна за все, что здесь получилось».

Накануне публикации нашего материала Зелифа Барлыбаева — председатель комитета кадастровой стоимости недвижимости в ОПОРА России — Башкортостан, сообщила в соцсетях:

Фото: facebook.com

«Я переехала в Москву! Башкортостанцы, не скучайте, я, в любом случае, буду периодически прилетать и продолжать свою и юридическую практику, и общественную деятельность. Дело в том, что в столице мне сейчас сделали предложение по представлению интересов предпринимателей уже на федеральном уровне, поэтому моей пользы для общества будет гораздо больше и, соответственно, результаты будут ощутимей. ⠀