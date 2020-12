Российский президент Владимир Путин засомневался в необходимости создания киберполиции, однако заявил, что правоохранители должны уделять повышенное внимание новым способам продажи наркотических средств в интернете.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает газета «Известия». Путин отметил, что МВД должны понимать, какие именно онлайн-способы распространения запрещенных веществ используют наркоторговцы. Он подчеркнул, что это необходимо делать в рамках существующих структур по борьбе с наркоманией. ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В программе форума - свыше 70 различных деловых мероприятий.

