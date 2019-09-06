Прокуратура Башкирии добилась увольнения полицейского из-за его доходов
Вчера, 15:53ОбществоФото: Mkset.ru
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Полицейский ППС не предоставил сведения о доходах за 2018 год.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В связи с чем мужчина отказался предоставлять свои доходы, пока неизвестно.
По итогам служебной проверки, которую инициировали по требованию прокуратуры, полицейского уволили в связи с утратой доверия.
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