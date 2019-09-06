От детектива до популярной психологии: аналитики изучили книжные предпочтения уфимцев

Аналитики МТС совместно с онлайн-сервисом для чтения книг «МТС Библиотека» изучили книжные предпочтения жителей Уфы за первую половину 2019 года. Уфа вошла в топ-10, как город с самыми читающими пользователями в приложении «МТС Библиотека» по данным с начала года.

В столице Башкирии чаще остальных для чтения с мобильных устройств выбирают книги по саморазвитию и личностному росту, а также книги развлекательных жанров - любовное фэнтези и фантастические книги о попаданцах, когда герои внезапно перемещаются во времени или пространстве.

С начала года самой популярной книгой по числу скачивания стал психологический бесселлер «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» автора многочисленных книг по развитию мозга и способностей Джо Диспензы.

В целом за первое полугодие количество читателей в мобильном сервисе «МТС Библиотека» выросло в полтора раза при этом количество прочитанных книг на 60% по сравнению с первым полугодием 2018 года.