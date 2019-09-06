200 руб. в день на «бичпакеты»: как живут люди, которые ремонтируют подъезды уфимцев

Маляр-штукатур с 40-летним стажем Резеда Кутлахметова (имя изменено по просьбе героини — авт.) согласилась на ремонт подъездов в уфимской Черниковке, потому что была уверена, что заказчик — государство, и ее без денег не оставят.

— Когда меня уговаривали, говорили, что деньги выделяются из казны, поэтому с оплатой будет все хорошо. Я тоже подумала, раз «хабировский проект», значит, беспокоиться не о чем, — рассказывает 55-летняя женщина.

Оказалось, что зря. Вот уже два месяца Резеда живет в подвале ремонтируемого дома в условиях хуже, чем у бомжей, ест «бичпакеты» и спит на самодельной постели, устроенной на теплотрассе.

Все потому, что уже два месяца работодатель ей не заплатил ни копейки, при этом увеличивая ее объем работ незаконно.

В этом подвале Резеда спит, ест и моется Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Проект Единой России»

Федеральный проект «Городская среда» в республике реализуется с 2017 года. В этом году более 1,5 млрд рублей потратят на реконструкцию парков, скверов, аллей, набережных, создание пешеходных зон, спортивных и оздоровительных территорий. Объекты были определены на основе рейтинговых голосований населения.

Кроме того, в рамках этого проекта реализуется республиканская программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики». На эти цели из республиканской казны выделяется 10 млрд рублей до 2024 года. В этом году в планах отремонтировать 480, за ближайшие пять лет — 3 тыс. дворов во всех населенных пунктах региона.

В этом году по инициативе врио главы республики Радия Хабирова была запущена программа по комплексному ремонту подъездов. Для этой цели в многоквартирных домах проведены общие собрания собственников помещений. Жители самостоятельно определяли объем необходимых работ, вплоть до цвета покраски стен. Были назначены лица, которые получили полномочия для контроля над ходом и приемки выполненных работ. На сегодняшний день отремонтировано более одной тысячи подъездов, в ближайшие шесть лет предстоит отремонтировать еще 26 тысяч подъездов по всей Башкирии.

Именно на ремонт подъездов пригласили маляра-штукатура из Давлеканово Резеду Кутлахметову.

Спать негде, шланг вместо душа

— Моя бригада поехала на работу в Стерлитамак. А меня один знакомый долго уговаривал поехать в Уфу, на ремонт подъездов. Я согласилась, потому что это «хабировский проект», — повторяет Резеда.

Работодатель обещал ей сверх зарплаты жилье и питание. Потом выяснилось, что жилье — это холодный крытый кузов грузовика, а питание — 200 рублей в день на двоих.

Рацион еды двух рабочих состоит из 200 рублей. На эти деньги они покупают хлеб, лапшу быстрого приготовления и чай в пакетиках. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Так получилось, что когда согласилась на эту работу, у Резеды не было денег. Чтобы продержаться месяц в Уфе, она заняла у знакомых 25 тысяч рублей, будучи уверенной, что ей выплатят после месяца работы, как было договорено. Однако денег не получила по сей день.

Резеда приступила к ремонту подъезда №1 11 июля. А договор ей передали только 2 августа, после того, как она пожаловалась представителям партии «Единая Россия», заглянувшим в подъезд для ознакомления ходом работ.

После этого, несмотря на то, что договор был заключен на ремонт подъезда № 1, работодатель перекинул ее в подъезд № 2.

Кузов грузовика, где должна спать Резеда. Но там очень холодно. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Там работали студенты колледжа, не смогли довести до конца. Мы, несколько человек, устраняли их косяки. Я сопротивлялась, не хотела переходить на этот подъезд, а кто за меня мою основную работу будет делать? Ведь мне за ремонт второго подъезда могут не выплатить без договора, а свою работу я должна выполнить в срок. Но он угрожал, что уволит и у меня не осталось выбора. Я каждый день до 17-18:00 часов работала в этом подъезде, а вечером шла в свой, чтобы там хоть что-то успеть сделать до сна, — рассказывает Резеда.

Неделю назад ее обратно перевели в свой подъезд. На этот раз работодатель пообещал, что как только состоится приемка того подъезда, ей выплатят зарплату. Дни идут, а денег нет. Вместо этого только угрозы, говорит Резеда.

— Он мне постоянно угрожает: я тебя уволю, никому твоя работа не нравится. Надо было увольнять сразу, зачем он все еще меня держит? Да и не уйду я без своих денег.

Всего по договору Резеде должны за один подъезд выплатить 120 тысяч рублей. Недавно работодатель заявил, что, якобы, она уже «съела» почти 35 тысяч рублей.

Самодельная постель Резеды Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Этого никак не может быть. Каждый день 150-200 рублей на еду он нам выдает на двоих. Мы каждый раз пишем расписки, — уточняет Резеда.

Из-за отсутствия средств, Резеда вынуждена жить на эти 200 рублей целый день. На эти деньги они с коллегой покупают лапшу быстрого приготовления, хлеб и чай — на остальное денег у них нет. Так второй месяц.

По задумке работодателя, Резеда должна была жить в крытом кузове грузовика, припаркованного во дворе. Однако, учитывая снижение температуры воздуха в последние недели, там довольно холодно. Поэтому они с напарницей перебрались в подвал того же дома, где работают. Постелили доски на теплые трубы — лежанка готова. Но приходится спать в одежде и под двумя одеялами — прохладно, подвал не отапливается. Там же самодельный душ — ведро и шланг с горячей водой. Никакой кабины или ширмы, конечно же, нет.

— Иногда бабушка с пятого этажа меня пожалеет и позовет к себе помыться. Но каждый раз к ней идти неудобно, — говорит Резеда.

Вот так выглядит "душ" в подвале: шланг с горячей водой и ведро Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Кутлахметова беспокоится, что по завершению работ в подъезде работодатель оставит ее без денег. Такой случай в ее жизни уже был, именно в Уфе. Тогда ей пришлось обратиться в суд, чтобы защитить свои права и вернуть кровно заработанные 160 тысяч рублей.

Работодатель Резеды Вячеслав Петров отрицает, что была договоренность на обеспечение жильем и питанием.

— У меня нет общежития, я сразу сказал, с меня только аванс и зарплата. Аванс в размере почти 40 тысяч рублей она уже получила, у меня есть расписки. В том числе на еду. Как только сдадим дом, получит остальную часть платы за свою работу, — прокомментировал он.

Проблемный капремонт

Отметим, что с начала осуществления этой программы выявились несколько существенных непродуманных моментов в ее реализации. В начале июля выяснилось, что подряды на ремонт подъездов в рамках госпрограммы продавались на рынке строительных услуг «откатами». Об этом СМИ сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

— Тендеры выиграли какие-то структуры, которые не выполняют работу и тут же вытащили подряды на рынок и стали собирать людей, — заявил возмущенный Радий Хабиров в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе». — Мы выделили из бюджета почти миллиард денег под это и на тебе — и на тебе: им торгуют как на привозе.

Именно с этим была связана отставка сотрудников фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», в том числе гендиректора — Рината Даминова.

Руководитель республики пояснил, что чиновники совершенно не контролировали ситуацию — в частности, речь идет о действиях подрядчиков, которые после победы в тендерах выставили подряды на ремонт подъездов в рамках госпрограммы капремонта подъездов на продажу с откатом в размере 20-25% от суммы контрактов.

По его мнению, даже если в этих действиях нет уголовщины, это значит, что каждый участник сомнительной сделки все равно получит себе процент от нее. Соответственно, средств на ремонт подъездов будет всё меньше и меньше.

— Я понял, что тут надо какие-то хирургические методы применять, чтобы этого не было в будущем, — отметил Радий Хабиров.

Через неделю на оперативном совещании в администрации Уфы мэр Ульфат Мустафин отчитал своих подчиненных за отсутствие прогресса в проведении капитального ремонта в подъездах. Главе администрации не понравился медленный темп ремонтных работ.

Проблема со срывом сроков проведения работ волнует не только жителей Уфы. В Благовещенске, как сообщает Общественная палата РБ, жители жалуются на безответственных подрядчиков и плохо проведенный ремонт. Подрядных организаций обязали выплатить компенсацию жителям тех квартир, которые понесли ущерб из-за плохо проведенного ремонта кровли.