2+2=5: почему цифровое неравенство в Башкирии не решить простым калькулятором

Чем быстрее прогресс, сконцентрировавшийся не на полетах в космос, а на мобильных телефонах, тем очевиднее: без элементарных знаний цифровой инфраструктуры человек будет все больше оторван от жизни. Этот разрыв между теми, кто имеет доступ к новым технологиям, и теми, кто этого доступа лишен, — так называемое цифровое неравенство — становится все более актуальной проблемой в Башкирии по ряду причин.

Особенности национального заМКАДья

В первую очередь, дело в кардинальном отличии жизни в городе и в сельской местности: сельскому населению менее доступны современные коммуникационные технологии, кроме того уровень компетенций в сельской местности, очевидно, несравним с городской. Напомним, что удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше (городское население — 62%, сельское — 38%), чем в среднем по России (согласно Росстату — 26%).

По данным, опубликованным по итогам 2017 года, услуги широкополосного доступа к Интернету есть в 2600 населенных пунктах региона, где проживают более 90% населения, а услуги мобильного доступа в интернет — в местах проживания 86% населения (есть проблемы с покрытием востока Башкирии и на Южном Урале из-за сложного рельефа). Тем не менее, согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи, обеспеченность с/х предприятий и личных подсобных хозяйств жителей республики подключением к интернету составляет всего 29-64%. И это при том, что инновационные технологии ведения сельского хозяйства, включая системы оцифровки полей, технологии точного земледелия с использованием систем GPS и ГЛОНАСС — вектор развития сельских территорий, заданный общероссийской программой перехода к цифровой экономике.

Стоит отметить, что доля граждан, получавших госуслуги в электронной форме в Башкирии в 2017 года составила 78,1%, а количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (авторизация и доступ к госуслугам) жителей республики старше 14 лет к концу 2018 года составило лишь 2,4 млн человек (60% населения региона). При этом, согласно статистике соответствующих сайтов, количество пользователей региональной ветки портала «Госуслуги» составляет всего 166 тыс., а портал «Электронное образование» использует 326 тыс. юзеров. По итогам 2018 года посещаемость (т.е. однократные визиты) электронной системы «Открытая республика» составила 1,4 млн человек (35% населения региона).

Кроме того, цифровое неравенство неразрывно связано и с уровнем доходов населения. По данным Башстата, ежемесячный доход 31,8% населения региона составляет менее 15 тыс. руб. (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.). Очевидно, что при доходах такого уровня население не имеет возможности покупать современные дорогостоящие гаджеты, а также вынуждены ограничивать себя в потреблении мобильной связи и интернет-коммуникаций.

Учитывая, что в числе причин цифрового неравенства — факторы не только ограничивающие доступ к технологиям, но и вопрос получения необходимых компетенций. В частности, важным фактором становится и уровень образования: в Башкирии все еще ощутим дисбаланс между городским и сельским населением с высшим и средним профессиональным образованием. В частности, по данным всероссийской переписи населения, лишь 8,5% мужчин и 11,5% женщин сельского населения имеют высшее образование, в городах республики эти показатели составляют 18,4 и 22,9% соответственно. Отличаются показатели и по среднему профобразованию: 25,6% мужчин и 28,1% женщина в сельской местности против 37,3% мужчин и 35,8% женщин в городах.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Говоря о получении знаний, стоит отметить, что электронными услугами зачастую не умеют пользоваться люди пенсионного возраста, а это существенная часть населения региона (к началу 2019 г. — 1,19 млн человек, т. е. 29,75% населения региона). Не учитывая кажущееся обилие разрозненных компьютерных курсов, результаты целенаправленной работы в регионе небольшие: через проект «Народный университет третьего возраста», существующий в рамках госпрограммы «Социальная защита населения РБ», в 2011–2018 гг. прошли всего около 83 тыс. пенсионеров. Не стоит скидывать со счетов и покупательскую способность: к началу текущего года средняя пенсия в Башкирии составила 13,5 тыс. руб. О покупке какой современной электроники можно говорить, если этого зачастую не хватает даже на жизнь?

— Цифровое неравенство ограничивает часть населения в возможности реализации своего личностного и профессионального потенциала и приводит в итоге к усилению экономического и социального неравенства в обществе, — подчеркивает доцент кафедры информатики и информационных технологий БГАУ Татьяна Шамсутдинова в своем исследовании «Роль и место образования в преодолении цифрового неравенства». — При этом цифровое неравенство имеет разные формы проявления и может быть следствием дифференциации населения по разным критериям: территориальным, экономическим, социальным. Эта проблема может быть решена только путем консолидации усилий всех членов общества по созданию единой цифровой среды при поддержке региональных органов власти и с привлечением ресурсов федерального управления.

Корочки и гранит

В попытке догнать тренды Башкирия бросилась внедрять цифровые технологии в образовательный процесс, традиционно инвестируя в будущее. Как подчеркивают в Правительстве республики, в рамках нацпроекта «Образование» к 2022 году в регионе будут созданы 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», 9 центров цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки, 3 мобильных технопарка «Кванториум», 3 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педработников и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов. Планируется, что к 2024 году в Башкирии появится 798 «Точек роста» на базе школ в селах и малых городах с охватом не менее 350 тыс. учеников. По словам и. о. председателя Госкомитета РБ по информатизации Геннадия Разумикина, что до 2021 года все школы республики будут подключены к скоростному интернету.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

В текущем году 63 школы региона получат из республиканского бюджета субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и ссузах на общую сумму 131,1 млн руб. Это должно позволить конструировать индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий. Как следует из информации, озвученной на августовском совещании по образованию в РБ, государственных и муниципальных дневных общеобразовательных организаций в регионе 1310, не считая филиалов и дошкольных образовательных организаций.

Пока вопрос обновления образовательных процессов в регионе упирается, в основном, в обновление учебного оборудования и перевод многочисленных отчетов в электронный вид, видоизменяется сам и его предназначение. По мнению декана колледжа Оксфордского университета Кристофера Герри, если сейчас спросить у студентов, чего они ожидают от цифровой трансформации, то они вряд ли вспомнят об отчетности университета или своей успеваемости, поскольку сейчас они в большей степени обеспокоены поиском путей к трудоустройству.