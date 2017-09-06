В Уфе инвалид вышел на пикет из-за того, что ему продали гнилой дом

Деревянный дом в селе Мраково Виктор Головин, инвалид 3 группы, купил в 2015 году у предпринимателя Леонида Иванова, ранее работавшего замглавы администрации Кугарчинского района Башкирии. По его словам, буквально через несколько месяцев он понял, что его обманули.

- Он (Леонид Иванов – прим. ред.) закрыл все сайдингом, а когда наступила зима, жить в доме стало невозможно, температура поднимается не выше 16 градусов, он весь гнилой, - рассказал Медиакорсети Головин. – Выяснилось, что все документы подделаны, дом был несколько раз признан аварийным, а построен был еще до революции.

Головин обратился в суд с иском о рассторжении договора купли-продажи, но проиграл во всех инстанциях. Помимо этого, предприниматель Иванов через суд потребовал от него выплатить 300 тысяч рублей судебных расходов. В суде первой инстанции по этому делу Головин также проиграл.