В Забайкалье запустили еще одну солнечную электростанцию

"Забайкалье характеризуется высокой солнечной активностью. Поэтому инвесторы, которые занимаются строительством солнечных электростанций, заинтересованы в том, чтобы работать у нас в регионе. В ближайшие два года планируется реализовать еще два проекта. Речь идет о строительстве Абагайтуйской СЭС на 120 мегаватт и Борзинской СЭС на 60 мегаватт", - сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин. Он также добавил, что Забайкалье очень перспективно, и власти используют данный потенциал.