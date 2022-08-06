В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил инвалида на коляске

В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил инвалида на коляске
В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил инвалида на коляске
Вчера, 14:15ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: ГИБДД по РБ
Водитель сообщил, что на момент столкновения мужчина находился в середине проезжей части. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

В Башкирии в Ишимбайском районе 19-летний юноша сбил 44-летнего мужчину в инвалидной коляске на автомобиле «ВАЗ-2114».

Известно, что смертельная авария произошла около 11 часов вечера на трассе Ишимбай-Петровск. Водитель сообщил, что на момент столкновения мужчина находился прямо по середине проезжей части. Пострадавший скончался до приезда медиков.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии уже несколько недель фиксируется высокая смертность на дорогах. По данным регионального ГИБДД, только с 18 по 25 июля в Башкирии в результате аварий погибло 27 человек. Самым страшным днем оказалось 25 июля — в тот день на дорогах скончалось 11 жителей региона.

MKset подробно писал о том, что происходит на дорогах в Башкирии и как на это реагируют местные власти. Подробнее в нашем материале.

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