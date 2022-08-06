Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни

Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни
Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни
Вчера, 10:53ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Доктор географических наук Вадим Петрищев рассказал о земных процессах на известном курорте, которые могут привести к опасным последствиям. Об этом он рассказал новостному порталу Урал56.Ру.

На известном курорте Соль-Илецк образовались карстовые процессы, которые развиваются непредсказуемым образом. Известно, что администрация туристического места перенесла открытие сезона и попросила собственников гостиниц отложить продажи путевок.

По словам доктора географических наук и члена русского географического общества Вадима Петрищева, все дело в речной сети, которая находится на территории месторождения соли. Реки Песчанка и Большая Елшанка являются виновниками карстовых процессов, в результате которых происходят обвалы. Также на это повлияло и снеготаяние — таловые воды имеют свойство проникать в солевые залежи и растворять их.

Самые опасное место на курорте — это пляж, который часто покрывается провалами и проседаниями. Также опасной может быть дорога до зоны отдыха — она часто покрывается трещинами, которые невозможно не заметить на асфальте.

Эксперт отмечает, что подобная ситуация произошла и в Солотвино в Закарпатье — там туристическая деятельность была остановлена еще в 2010 году, но сперва остановили добычу соли. В этом месте на данный момент находится огромный провал, в глубине которого находится вода.

Вадим Петрищев уверен — заниматься нужно чем-то одним: либо добывать соль, либо развивать туризм.

Ранее мы писали о том, что происходит на популярных солевых озерах спустя два месяца лета. Несмотря на проблемы с карстовыми провалами и поздним открытием сезона, курорт не становится менее популярным, а забронировать квартиру или отель в среднем можно менее чем за 1500 рублей в сутки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы