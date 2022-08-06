Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни

Доктор географических наук Вадим Петрищев рассказал о земных процессах на известном курорте, которые могут привести к опасным последствиям. Об этом он рассказал новостному порталу Урал56.Ру.

На известном курорте Соль-Илецк образовались карстовые процессы, которые развиваются непредсказуемым образом. Известно, что администрация туристического места перенесла открытие сезона и попросила собственников гостиниц отложить продажи путевок. По словам доктора географических наук и члена русского географического общества Вадима Петрищева, все дело в речной сети, которая находится на территории месторождения соли. Реки Песчанка и Большая Елшанка являются виновниками карстовых процессов, в результате которых происходят обвалы. Также на это повлияло и снеготаяние — таловые воды имеют свойство проникать в солевые залежи и растворять их. Самые опасное место на курорте — это пляж, который часто покрывается провалами и проседаниями. Также опасной может быть дорога до зоны отдыха — она часто покрывается трещинами, которые невозможно не заметить на асфальте. Эксперт отмечает, что подобная ситуация произошла и в Солотвино в Закарпатье — там туристическая деятельность была остановлена еще в 2010 году, но сперва остановили добычу соли. В этом месте на данный момент находится огромный провал, в глубине которого находится вода. Вадим Петрищев уверен — заниматься нужно чем-то одним: либо добывать соль, либо развивать туризм. Ранее мы писали о том, что происходит на популярных солевых озерах спустя два месяца лета. Несмотря на проблемы с карстовыми провалами и поздним открытием сезона, курорт не становится менее популярным, а забронировать квартиру или отель в среднем можно менее чем за 1500 рублей в сутки.

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