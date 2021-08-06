ВШЭ примет более 15 тысяч студентов в 2021 году

ВШЭ примет более 15 тысяч студентов в 2021 году
ВШЭ примет более 15 тысяч студентов в 2021 году
Вчера, 21:34ОбществоФото: hse.ru
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов во время пресс-конференции заявил, что отношение высших учебных заведений к абитуриентам и студентам станет более персонализированным.

По его словам, сейчас происходит дрейф приемной кампании от традиционной модели через ковидно-цифровую обстановку в сторону персонализированной подготовки и персонализированного поступления. Об этом информирует tass.ru.

Анисимов подчеркнул, что подобную персонализацию уже можно видеть в рамках приемной кампании текущего года. Сегодня абитуриентам доступны «более удобные цифровые технологии». К примеру, поступающие для подачи документов в университеты используют сервис «Поступление в вуз онлайн».

Анисимов назвал одним из трендов 2021 года повышенный спрос на обучение по образовательным программам МИЭМ и факультета компьютерных наук. Все это говорит как об интересе абитуриентов к инженерному кластеру «вышки», так и об успешности усилий властей по расширению подготовки кадров для IТ-отрасли.

Спрос на обучение в ВШЭ растет у дипломантов олимпиад с правом поступления без вступительных испытаний — до 75%. Данный показатель является колоссальным с учетом очень высокой конкуренции в образовательном пространстве. Доля зарубежных абитуриентов, которые хотят учиться в вузе, не падает, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. В первый раз проводится полностью дистанционный прием на программы бакалавриата.

Ректор ВШЭ рассказал о дрейфе в сторону персонализированного отношения к каждому студенту. Эта тенденция будет продолжаться. Другим примером остается то, что вузы стали проводить прием на полностью онлайн-программы.

Анисимов пояснил, что в нынешнем году приемную кампанию можно считать наиболее успешной в истории ВШЭ. Университет готовится принять на все формы и уровни образования свыше 15 000 студентов. Вуз последовательно развивает концепцию «четыре кампуса — один университет». Модель поступления во все четыре кампуса одинакова. Специалисты установили единые стандарты качества обучения и одинаковые требования ко всем поступающим.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы