Владимир Путин прорекламировал Башкирский мед

Сотрудница завода, Ирина Рогалева, рассказала Владимиру Путину, что ее супруг занимается пчеловодством и спросила его про программы поддержки.
- Вы наверняка слышали что Башкирия помимо своих минеральных ресурсов славится медом, - сказала Рогалева.
- Слышал и не только слышал но и пробовал. Очень вкусный, - признался глава государства.
- Это отрасль очень сложная, хрупкая, зависит от многих факторов человеческих, природных, техногенных. Вот хотелось бы понять есть какие-то программы поддержки?
Путин напомнил ей о принятом в конце 2020 года законе устанавливающем правила разведения, защиты и сохранения пчел, а также о мерах поддержке пчеловодства. Поводом для разработки закона стала массовая гибель пчел в 30 регионах России. Но у девушки оказался и второй вопрос.
- Готовы ли вы на государственном уровне поддерживать башкирский мед, продвигать его не только по стране, но и во всем мире?
- А я чем сейчас занимаюсь, - пошутил президент. - Я сейчас публично, под камеры говорю - это прекрасный продукт. Сам пробовал, всем рекомендую. Я доволен.
Башкирия на втором месте по объемам произведства меда в стране, на первом месте Приморский край.