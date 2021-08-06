Владимир Путин прорекламировал Башкирский мед

Путин напомнил ей о принятом в конце 2020 года законе устанавливающем правила разведения, защиты и сохранения пчел, а также о мерах поддержке пчеловодства. Поводом для разработки закона стала массовая гибель пчел в 30 регионах России. Но у девушки оказался и второй вопрос.