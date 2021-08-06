В Уфе разработали новую технологию диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В Уфе разработали новую технологию диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
В Уфе разработали новую технологию диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Вчера, 18:23ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Работу уже поддержали Российский фонд фундаментальных исследований и Фонд «Сколково».

В рамках нацпроекта «Наука» ученые УГАТУ разработали онлайн-сервис диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Разработчики запатентовали свое изобретение и представили прототип. В планах — создание производства на базе Сколково.

Телемедицинский онлайн-сервис представляет собой портативный беспроводной электрокардиограф CardioMax, разработанный совместно с Сибирской телеметрической компанией, веб-сервер и мобильное приложение. С его помощью пациент сможет самостоятельно снять электрокардиограмму, отправить ее на сервер и получить результаты диагностики на свое мобильное устройство.

— Новый сервис призван помочь медицинскому сообществу вовремя диагностировать опасные состояния, увеличивая выживаемость пациентов и минимизируя риск осложнений. У разработки есть несколько преимуществ, выгодно отличающих ее как от современных аппаратов ЭКГ в больницах, так и от портативных электрокардиографов. CardioMax при всей своей мобильности не уступает стационарному оборудованию по качеству полученных данных. Также он конкурирует по возможностям и цене с предложениями других разработчиков, создающих аналогичную продукцию в сфере телемедицины, — подчеркнул доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики УГАТУ Марат Богданов.

Разработка уфимских ученых позволит проводить онлайн-мониторинг в режиме реального времени с мобильных и стационарных устройств. Это поможет контролировать процессы и выдавать предупреждения. Новая разработка уфимских ученых поможет снизить нагрузку на медицину, расходы на обслуживание пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и будет особенно полезна бригадам скорой помощи и фельдшерам малых населенных пунктов.

Работа над созданием сервиса проводится совместно с учеными Института иммунологии и физиологии РАН (Екатеринбург) и центра онлайн-диагностики (Москва).

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