В районе Башкирии, где сегодня будет Путин, обеспокоены загрязнением озера Якты-Куль

В районе Башкирии, где сегодня будет Путин, обеспокоены загрязнением озера Якты-Куль
В районе Башкирии, где сегодня будет Путин, обеспокоены загрязнением озера Якты-Куль
Вчера, 12:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest

В районе Башкирии бьют тревогу из-за загрязнения Якты-Куль

Активисты сообщают об обмелении озера и его загрязнении канализационными стоками в социальных сетях.

Напомним, уникальное озеро Якты-Куль также известное как Банное считается (или же все-таки считалось?) одним из чистейших и одним из самых глубоководных в стране. Сегодня, по словам активистов, озеро ежегодно мелеет, а в воду сливают канализационные стоки. Активистам, по их словам, об этом сообщают местные жители.

Банное или Якты-Куль также называют Башкирским морем. Все дело в волнах, которые плещутся на берегу озера. Озеро является самым глубоким в Башкирии, его глубина составляет 28 метров, а площадь водного зеркала составляет 7,7 километров. Зимой озеро и окружающие его горы превращаются в очень популярный горнолыжный курорт.

По мнению граждан, объекты окружающие озеро, такие как базы отдыха, санатории и жилые дома не предусмотрели необходимое количество очистных сооружений, которые бы оберегали озеро от загрязнений.

– У мест отдыха «Алтынай», «Межгорье», «Горная», «Горный воздух», «Белые росы», «Альпенхольф» одна насосная станция на всех, и она не справляется с объемом стоков. Зимой с декабря 2020 года по февраль 2021 года вообще не работал насос, он был на ремонте. В этот период канализацию сливали в озеро Банное, – такие данные активисты размещают в социальных сетях.

Также они сообщают о том, что обратились с обращениями в надзорные органы.

Дополнительно сообщается, что сломанный насос починили, но несмотря на это активисты заявляют, что нарушения не прекращаются.

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