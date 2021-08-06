В районе Башкирии, где сегодня будет Путин, обеспокоены загрязнением озера Якты-Куль

– У мест отдыха «Алтынай», «Межгорье», «Горная», «Горный воздух», «Белые росы», «Альпенхольф» одна насосная станция на всех, и она не справляется с объемом стоков. Зимой с декабря 2020 года по февраль 2021 года вообще не работал насос, он был на ремонте. В этот период канализацию сливали в озеро Банное, – такие данные активисты размещают в социальных сетях.