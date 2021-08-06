В Нефтекамске установили новые велодорожки

Маршрут велодорожки составляет 5,7 км по лесному массиву с выходом на улицы города и проложен до границ с Краснокамским районом.

В Нефтекамске закончили работать над велодорожкой на «Тропе Здоровья» — в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма контрактов составила 75 млн руб. По словам жителей города, по маршруту получилось создать удобную велоинфраструктуру, в рамках которой установлены велоурны, велостанции, велоподножки, светодиодные знаки, большая детская игровая площадка с игровым комплексом, площадка для игры в волейбол и баскетбол с устройством травмобезопасного покрытия и трибунами и др. Установлены светодиодные «Классики» и светодиодные качели-балансир с устройством безопасного прорезиненного покрытия, скамейки, нанесены разметки на велодорожке. Также обустроена деревянная спортплощадка с тренажёрами и гамаки для отдыха. Тропа здоровья — это уникальная особенность Нефтекамска, расположенная в сосновом бору, который является неотъемлемой частью города.

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