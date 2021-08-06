В БГМУ вопреки запрету провели массовое мероприятие в разгар пандемии коронавируса

Оказалось, что 24 мая в Башкирском государственном медицинском университете прошёл конкурс «Мистер БГМУ», причём масочный режим и дистанцию никто из участников не соблюдал. Протокол об административном нарушении вуза поступил на рассмотрение в Кировский районный суд Уфы, сообщила пресс-служба суда.
Накануне события Роспотребнадзор по Башкирии провёл расследование из-за групповых случаев заражения COVID-19 студентами БГМУ. С апреля по май в вузе выявили 102 случая заболевания коронавирусом в разных факультетах. Университету было выдано предписание о проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, одним из пунктов которого был запрет на участие студентов в любых массовых мероприятиях. Кроме того, на момент проведения конкурса в трёх общежитиях БГМУ действовали ограничительные меры.
Рассмотрение протокола в отношении БГМУ суд отложил на 18 августа для «изучения дополнительных доводов участников по процессуальным вопросам».
Отметим, что накануне Уфимка Нина Ткаченко намеревалась провести митинг, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах». Она подала уведомление о проведении публичного мероприятия в администрацию Уфы. Интересно то, что в официальном ответе женщине вице-мэр Рустем Газизов порекомендовал воздержаться от проведения в митинге в пандемию коронавируса и предложил подать уведомление повторно уже после снятия ограничений. Выходит, что обычным гражданам проводить массовые мероприятия не рекомендуется, а в госорганизациях коронавирусом не заражаются. Кроме того, в начале июля в Башкирии прошла Фольклориада, которая собрала более 300 тысяч людей, включая гостей из других стран. После неё в республике резко выросла заболеваемость COVID-19.
Напомним, в начале июля студенты БГМУ были ещё раз замечены на массовом мероприятии. Вуз устроил шикарный выпускной в «Уфа-Арене», в закрытом помещении. При этом фотографии с мероприятия выложил аккаунт совета обучающихся медицинского вуза в своих Instagram историях, а также сам министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который тоже посетил знаменательное событие. На кадрах видно, что не все присутствующие в зале были в масках. Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова на вопрос о размахе выпускного БГМУ ответила, что каждый вуз самостоятельно определял формат проведения выпускных. Глава Башкирии в этом году разрешил выпускные, но с соблюдением санитарных норм.