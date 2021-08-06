В Башкирии ужесточат наказание для шумных в ночное время соседей

В Башкирии ужесточат наказание для шумных в ночное время соседей
В Башкирии ужесточат наказание для шумных в ночное время соседей
Вчера, 14:45ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Госсобрании считают, что нынешние меры не работают.

В Башкирии планируют ужесточить порядок рассмотрения дел о нарушениях тишины шумными соседями ночью. Эти изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушения республики, сообщила пресс-служба Госсобрания Башкирии.

В Курултае считают, что существующие нормы работают не всегда. Сейчас подобные дела рассматривают административные комиссии, но в парламенте предлагают отдать их в ведение мировым судьям.

Как отметил Председатель Курултая Константин Толкачев, нововведения улучшат механизм реализации права и помогут повлиять на шумных соседей, с которыми сложно договориться. Спикер добавил, что в 2020 году в республике изучили более шести тысяч дел по шумным соседям, но не всех нарушителей привлекли к ответственности.

— Процедура настолько длительная и обширная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Отсутствие реальных санкций приводит к пренебрежению нормами закона, и получается замкнутый круг, — заявил Толкачев.

Предложения для нового закона разработал Совет при главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Напомним, сейчас за шум ночью выписывают штраф от двух до тридцати тысяч рублей в зависимости от положения субъекта права, нарушившего закон. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается и составляет от трёх до пятидесяти тысяч рублей.

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