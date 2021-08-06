Специалисты прогнозируют снижение туристического потока в Сочи в августе

Бронирование отелей в Сочи в августе текущего года уже сократилось на 40 процентов - скидки от отельеров не помогают исправить ситуацию.

По сообщению iz.ru, в этом году количество бронирований отелей в Сочи в августе-сентябре на сорок процентов меньше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Эксперты прогнозируют снижение бронирований по итогам августа на пятьдесят процентов.

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