Специалисты прогнозируют снижение туристического потока в Сочи в августе
Специалисты прогнозируют снижение туристического потока в Сочи в августе
Вчера, 13:56ОбществоФото: pixabay.com
Бронирование отелей в Сочи в августе текущего года уже сократилось на 40 процентов - скидки от отельеров не помогают исправить ситуацию.
По сообщению iz.ru, в этом году количество бронирований отелей в Сочи в августе-сентябре на сорок процентов меньше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Эксперты прогнозируют снижение бронирований по итогам августа на пятьдесят процентов.
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