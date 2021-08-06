Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое понижение температуры воздуха

Сегодня, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Аномальная жара наконец спала — ветер будет прохладный, северо-западный, северный умеренный, а температура воздуха составит +22…+27 градусов. Только по юго-востоку возможно повышение температуры до +32 градусов.

Как сообщает Башгидрометцентр, 7 августа дождей не прогнозируется. Ночью столбик термометра достигнет отметки +7...+12 градусов, местами будет тепло - до +17 градусов. Днём +24...+29 градусов. В воскресенье, 8 августа, погода останется прежней. Днём температура воздуха повысится до +26...+31 градуса. Напомним, два дня подряд погода в республике била рекорды по жаре. 3 августа метеостанция зафиксировала в Уфе максимальную температуру воздуха +36,3 градуса, а 4 августа столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса.

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