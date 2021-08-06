Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое понижение температуры воздуха

Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое понижение температуры воздуха
Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое понижение температуры воздуха
Вчера, 06:30ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Сегодня, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Аномальная жара наконец спала — ветер будет прохладный, северо-западный, северный умеренный, а температура воздуха составит +22…+27 градусов. Только по юго-востоку возможно повышение температуры до +32 градусов.

Как сообщает Башгидрометцентр, 7 августа дождей не прогнозируется. Ночью столбик термометра достигнет отметки +7...+12 градусов, местами будет тепло - до +17 градусов. Днём +24...+29 градусов.

В воскресенье, 8 августа, погода останется прежней. Днём температура воздуха повысится до +26...+31 градуса.

Напомним, два дня подряд погода в республике била рекорды по жаре. 3 августа метеостанция зафиксировала в Уфе максимальную температуру воздуха +36,3 градуса, а 4 августа столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы