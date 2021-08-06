Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое понижение температуры воздуха

Как сообщает Башгидрометцентр, 7 августа дождей не прогнозируется. Ночью столбик термометра достигнет отметки +7...+12 градусов, местами будет тепло - до +17 градусов. Днём +24...+29 градусов.
В воскресенье, 8 августа, погода останется прежней. Днём температура воздуха повысится до +26...+31 градуса.
Напомним, два дня подряд погода в республике била рекорды по жаре. 3 августа метеостанция зафиксировала в Уфе максимальную температуру воздуха +36,3 градуса, а 4 августа столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса.