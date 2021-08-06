Путин и Гинцбург о вакцинации детей

Александр Гинцбург сам вакцинировался одним из первых и уверен, что у препарата очень мало побочек. Ученый отмечает, что вакцина плохо работает на пациентах, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, а также на тех, кто принимает противоопухолевые препараты. При этом онкология не является противопоказанием для прививки, так же как и ряд других серьезных заболеваний. Главное, чтобы у пациента не было в период вакцинации острой фазы заболевания. В стадии ремиссии прививаться разрешено, но под контролем лечащего врача, добавляет глава НИЦЭМ имени Гамалеи.