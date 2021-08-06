Путин и Гинцбург о вакцинации детей

Путин и Гинцбург о вакцинации детей
Путин и Гинцбург о вакцинации детей
Вчера, 22:14ОбществоФото: kremlin.ru
Сегодня мировое сообщество будоражит новость о вакцинации детей от коронавируса – напомним, 23 июня ВОЗ изменила свои ранние рекомендации об отсутствии необходимости вакцинировать детей и заявила, что их тоже нужно прививать, правда позже остальных категорий населения.

В России, где вакцинация не пользуется большим спросом, новость тоже восприняли неоднозначно, и в большинстве своем родители выступают против прививок от ковида детям. Президент Путин пока не комментировал ситуацию о вакцинации детей. Но исследования вакцины на подростках уже начались.

Последние новости о вакцинации детей

В начале июня ВОЗ одобрила вакцинацию детей, обновив тем самым свои ранние рекомендации, в которых выступала против детских прививок от ковида, поскольку данный вопрос еще не изучен широко, нет достаточного количества данных о том, как вакцина сказывается на этой категории населения.

В обновленных рекомендациях эксперты ВОЗ отмечают, что в связи с новым поворотом эпидемиологической ситуации группа специалистов пришла к выводу: вакцина Pfizer подходит для применения в отношении людей от 12-15 лет, то есть фактически начиная с подросткового возраста детей можно прививать от коронавируса, если они входят в группу риска. В этой связи международная организация обещала в самое ближайшее время подготовить новые тезисы о вакцинации.

Между тем многие западные страны уже начали прививать своих несовершеннолетних граждан. Так, во Франции уже стартовала кампания по вакцинации детей с 12 лет. Австрия планирует в течение августа привить около 350 тысяч подростков от 12 до 15 лет. Этот же возрастной период одобрен для детских прививок в Италии и Швейцарии. А вот власти Венгрии и Швеции будут предлагать вакцинироваться подросткам постарше – с 16 лет.

Россия тоже присоединилась к общемировой тенденции – 5 июля 2021 года стартовали клинические исследования, проводимые НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, в отношении юных граждан от 12 до 17 лет. В испытаниях участвует препарат «Спутник V», который уже введен ста добровольцам, проходящим карантин в Морозовской детской больнице и детской больнице имени Башляевой. Дети находятся под тщательным наблюдением врачей, отмечающих даже малейшие проявления реакции организма. Пока, по прошествии месяца испытаний, ни у одного юного добровольца не обнаружено побочных эффектов.

Несмотря на это, общество уже бьет тревогу: многие родители в России выступают против вакцинации детей от коронавируса. Уже созданы петиции на имя президента, в которых авторы просят отменить вакцинацию подростков. Дошло до того, что глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко вынужден был прокомментировать ситуацию. Так, он отметил, что в планах властей нет обязательной вакцинации школьников от ковида.

«Никаких требований относительно вакцинации детей мы не планируем, тем более нет речи о допуске на учебу только вакцинированных детей. Это совершенно четкая позиция, не только наша, но и всего медицинского сообщества», — отметил Мурашко на недавней встрече с общественностью.

При этом глава ведомства подчеркнул, что данное требование не относится к студентам, то есть подросткам старше 18 лет. Им необходимо вакцинироваться перед новым учебным годом. Сделать это лучше, по мнению министра, до 1 сентября, чтобы не пропускать занятия в случае наступления болезни.

Что говорит Путин о вакцинации

Президент России еще в первую волну коронавируса отмечал, что остановить эпидемию смогут только масштабная вакцинация населения и достижение коллективного иммунитета. Глава государства призывал как можно скорее разработать национальный вакцинный продукт, который дал бы надежду на скорое окончание пандемии.

Фото:kremlin.ru

Владимир Путин лично интересовался ходом вакцинных разработок и, когда все было готово, сам объявил о старте масштабной вакцинации граждан России. Произошло это в середине января 2021 года. Президент тогда подчеркнул, что нельзя делать из вакцинации обязаловку. Напротив, нужно убеждать каждого гражданина в необходимости прививки. И делать это должны представители властей на местах, региональные минздравы и другие ведомства.

«Надо уверить людей в том, что только так, посредством прививок, мы сможем поставить заслон эпидемии», - сказал глава государства, отметив, что нужно как можно скорее повышать темпы вакцинации в стране.

Сам Путин привился не сразу после старта кампании, а спустя несколько месяцев. В тот период уже были запущены в производство три российские вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». И долгое время оставалось интригой – какой же вакциной привился президент. И только летом во время традиционной прямой линии Владимир Путин признался, что использовал первую зарегистрированную в стране вакцину – от НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки Верховный Главнокомандующий», - поделился глава государства.

При этом он рассказал, что не испытал серьезных побочных эффектов. Только после введения второго компонента вакцинного препарата у него поднялась небольшая температура – до 37 градусов. Но вскоре все пришло в норму, организм адаптировался. А через какое-то время анализ показал, что у президента в крови существенное число антител.

Гинцбург о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во всех своих многочисленных интервью подчеркивает, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный и вредоносный потенциал. Иными словами, человечеству придется свыкнуться с тем, что вирус пришел надолго, возможно навсегда. И в этой связи вакцинация становится практически единственным условием здорового существования.

Фото:фрагмент видео

Ученый отмечает, что, создавая «Спутник V», он и его команда биологов ориентировались на главную задачу – выработку организмом антител, которые бы идеально нейтрализовали клетки коронавируса. В итоге им это удалось при помощи аденовирусов Ad5 и Ad26.

Александр Гинцбург сам вакцинировался одним из первых и уверен, что у препарата очень мало побочек. Ученый отмечает, что вакцина плохо работает на пациентах, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, а также на тех, кто принимает противоопухолевые препараты. При этом онкология не является противопоказанием для прививки, так же как и ряд других серьезных заболеваний. Главное, чтобы у пациента не было в период вакцинации острой фазы заболевания. В стадии ремиссии прививаться разрешено, но под контролем лечащего врача, добавляет глава НИЦЭМ имени Гамалеи.

Изначально в список тех пациентов, кому можно вакцинироваться «Спутником V», не входили беременные женщины и дети. Но сегодня и тем, и другим уже разрешена вакцинация. Беременным, входящим в группу риска по таким проблемам, как сахарный диабет, онкологические, сердечно-сосудистые, почечные и другие заболевания, рекомендовано прививаться буквально в прошлом месяце. В Минздраве пояснили, что у них высокий риск осложнений при течении ковида, он гораздо выше, нежели возможные побочки от прививки. Запрет на вакцинацию пока остается только у мам, кормящих грудью.

Что касается детей, то Александр Гинцбург выступает за вакцинацию подростков от коронавируса и заявляет о том, что до сентября 2021 планируется зарегистрировать детскую вакцину на территории России. По его словам, ситуацию в корне меняет то, что увеличилось число детей с более тяжелым течением болезни, нежели это было ранее (напомним, ранее, в первую и вторую волны коронавируса, отмечалось, что дети болели в легкой форме и выступали скорее переносчиками инфекции). В этой связи нужно как можно раньше начать прививать подростков, дабы избежать детской эпидемии.

Напомним, в июне между Путиным и Гинцбургом состоялся разговор, в ходе которого ученый заявил, что детям 8-9 лет уже пробовали делать интраназальную (путем закапывания в нос) прививку, и побочных эффектов при этом обнаружено не было. Вскоре после этого было объявлено о старте испытаний вакцины «Спутник V» на подростках.

Делягин о вакцинации детей

Экономист Михаил Делягин, известный своими резкими высказываниями в отношении действующей власти, отмечает, что вся прививочная кампания в России основана на стремлении верхушки обогатиться.

«Почему в России заставляют носить маски? Да потому что у кого-то из чиновников прикуплен завод по производству масок. В основе всего лежит бизнес», - возмущался политик в интервью YouTube-каналу «Книжный мир».

Также Делягин отметил, что выпускать вакцину, которая не прошла трех лет клинических исследований, огромное правонарушение. И, по сути, сейчас, с началом массовой прививочной кампании, ставится эксперимент на людях. И тенденция будет проявляться еще больше. Так, скоро, по его мнению, начнут массово вакцинировать детей, что и вовсе является своего рода преступлением.

Ракова о вакцинации детей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова о всеобщей детской вакцинации высказывалась в начале этого года. Тогда она анонсировала новшество – в электронных медицинских картах детей (по городу Москве) появился раздел «Вакцинация», в котором в онлайн-режиме отражаются все прививки, сделанные ребенку.

«От лица правительства Москвы хочу сказать, что мы придерживаемся мнения о том, что наш 12-миллионный город, куда к тому же каждый день приезжают тысячи людей, связан с высокими эпидемиологическими рисками, как никакой другой город страны. В этой связи вакцинация является одной из наших приоритетных задач», — сказала Ракова, подчеркнув тем самым важность и детской вакцинации против различных инфекций.

Впоследствии Ракова сообщила о начале и ходе исследований вакцины на несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Заммэра отметила, что испытания пройдут в три фазы, и по их итогам будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса.

Комаровский о вакцинации детей

Не мог остаться в стороне от резонансного обсуждения подростковой вакцинации и известный детский врач Евгений Комаровский. У него своя точка зрения на наболевшую тему. Прежде всего доктор активно выражает свое недовольство в адрес антипрививочников, отмечая, что врач, который высказывается против вакцинации, должен быть отлучен от медицины. «Вакцинация была, есть и будет самым эффективным способом профилактики инфекционных болезней», - подчеркивает Комаровский.

Сам он уже давно вакцинировался препаратом «АстраЗенека» и считает, что вакцинации детей в данном случае тоже не избежать.

«Уже разрешили использовать вакцину на подростках, затем вынуждены будут прививать детей, так как они способствуют тому, что вирус мутирует и становится более контагиозным. Деваться некуда: если хотим сберечь здоровье стариков, надо вакцинировать детей», - написал доктор в своем личном блоге, на который подписаны миллионы пользователей.

Шукшина о вакцинации детей

Известная актриса, дочь выдающегося советского писателя Василия Шукшина, с самого начала прививочной кампании против коронавируса является ярой ее противницей. Звезда ведет собственный телеграм-канал и блог в соцсетях, в которых неоднократно подчеркивала свое негативное отношение к вакцинации.

Артистка называет ее не иначе как «цифровое рабство», «чипирование», «обязательная биометрия». Она часто приглашает к диалогу врачей, ученых, общественных деятелей, которые разделяют ее позицию и высказывают свое экспертное мнение относительно ситуации с коронавирусом в стране.

По словам Марии Шукшиной, в этот процесс, не являющийся законным, должна вмешаться церковь. Вакцинация от коронавируса, по утверждению известной артистки, далека от медицины и больше близка к политике. Особенно негативно она высказывается о вакцинации детей, считая данную меру абсолютно неприемлемой.

ЕСПЧ поддержал обязательную вакцинацию детей

В мире тоже происходит много негативных событий, связанных с отказом от вакцинации. Так, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в апреле признал, что обязательная вакцинация детей вполне соответствует демократическим нормам. Напомним, ранее группа родителей из Чехии выступила против вакцинации детей и подала в суд. Ответом стало данное решение ЕСПЧ.

Впрочем, европейских граждан не устроил такой ответ суда. В отдельных странах поднялась волна возмущений. Люди выступают против обязательной вакцинации и считают, что нарушена 8-я статья Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Но суд постановил, что решение о вакцинации не нарушает конвенцию, а лишь в некотором смысле противоречит ей. Однако ситуация в мире такова, что вакцинация вполне может стать необходимой мерой даже в условиях демократического общества. Суд отмечает, что всеобщей целью должна стать защита каждого ребенка от опасной болезни посредством вакцинации и достижения коллективного иммунитета.

Напомним, во Франции, Чехии и Италии уже введена обязательная вакцинация школьников. В ряде стран ЕС данная мера обсуждается.

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