«Единая Россия» предложила усилить систему льгот для работников в Арктике

Одна из главных проблем Арктики - кадровый дефицит, сообщает prmira.ru. Решить ее можно, усилив систему льгот для работников, заявил председатель Норильского городского совета депутатов, секретарь норильского отделения «Единой России» Александр Пестряков.
Он считает необходимым предоставлять работникам в Заполярье жилье, наладить систему отдыха и обеспечить всех социальными гарантиями. Пока подобное делается исключительно по инициативе работодателя. Власти должны закрепить льготы на законодательном уровне.
Депутаты считают важным вопрос о расселении людей из аварийного и ветхого фонда. Поддержанная парламентариями «Единой России» программа реновации направлена именно на это.
По словам сенатора от Красноярского края Валерия Семенова, в наши дни Норильск серьезно готовится к реновации в рамках подписания четырехстороннего договора между мегаполисом, корпорацией «Норильский никель», властями региона и Кабинетом министров Российской Федерации в лице Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Данный проект станет не только выполнять контрольные функции, он окажет большую помощь органам власти.
Сенатор считает, что вместе с решением жилищного вопроса предстоит обеспечить население инфраструктурой, связью, улучшить работу жилищно-коммунального хозяйства и решить вопрос с транспортной доступностью.
Помимо этого, Семенов заявил о необходимости разработать особые социальные программы для привлечения кадров, особенно в областях медицины и образования. Делегаты съезда одобрили инициативу о поддержке на местном уровне проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». Они реализуются при участии парламентариев от «Единой России».
Проблемы доступности ряда госуслуг, например нотариальных, все еще актуальны для населения северных территорий. Конкретные идеи по упрощению их получения по результатам съезда направят в Министерство юстиции и Министерство труда и соцзащиты.
Участники съезда создали новейший механизм электронного сотрудничества с жителями Арктики.
Валерий Семенов подчеркнул, что механизм станет работать в формате «Вы спрашивали — мы отвечаем», другими словами, по принципу сайта «Госуслуги», однако на местном уровне. Его разработали в Норильске и уже предложили руководству других территорий.
Результатом работы съезда стали законодательные предложения в части помощи северным и арктическим территориям, новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщает сайт «Единой России».