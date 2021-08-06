«Единая Россия» предложила усилить систему льгот для работников в Арктике

По словам сенатора от Красноярского края Валерия Семенова, в наши дни Норильск серьезно готовится к реновации в рамках подписания четырехстороннего договора между мегаполисом, корпорацией «Норильский никель», властями региона и Кабинетом министров Российской Федерации в лице Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Данный проект станет не только выполнять контрольные функции, он окажет большую помощь органам власти.