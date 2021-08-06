Для ликвидации последствий прошедшего урагана в Башкирии создали рабочую группу

В Башкирии создали рабочую группу, которая займётся ликвидацией последствий прошедшего в Чекмагушевском районе ураганного ветра. Соответствующее распоряжение дал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, сообщила пресс-служба парламента.
Членами группы стали депутаты Римма Утяшева и Вадим Соколов, глава района Реканс Ямалеев, замначальника ПСЧ–94 18 ПСО ФПС ГПС МЧС по республике Рафаэль Гирфанов, специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения «Территория добра» Явит Хабибуллин.
Как отметил спикер Госсобрания, Чекмагушевский район больше других пострадал от недавнего урагана, поэтому нужно как можно скорее оказать помощь муниципалитету. Депутаты уже выехали в район. Им поручено предложить меры по ликвидации ущерба, нанесенного грозой.
— Им предстоит на месте ознакомиться с последствиями урагана, оценить эффективность действий органов власти, МЧС, других служб. Также нужно провести встречу с жителями города, открыто рассказать о текущей ситуации, принимаемых мерах по устранению ущерба, нанесенного стихией, а также оказать содействие в решении наиболее острых проблем населения, — пояснил Толкачев.
Напомним, 4 августа в Чекмагуше прошелся ураган, последствия которого, как сообщает МЧС по Республике, серьезные. В селе от шквалистого ветра были повреждены кровли 12 многоквартирных домов, 2 школ, 3 зданий торгового назначения, а также частных домов. Одним их пострадавших зданий стал супермаркет «Магнит» на улице Ленина, у которого сорвало крышу. Как сообщили в МЧС, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Правозащитник Азамат Галин обратил внимание на качество обломков крыш после бури. Пользователи также негодовали из-за качества крыш в комментариях под видео с места происшествия.