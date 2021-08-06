Для ликвидации последствий прошедшего урагана в Башкирии создали рабочую группу

Напомним, 4 августа в Чекмагуше прошелся ураган, последствия которого, как сообщает МЧС по Республике, серьезные. В селе от шквалистого ветра были повреждены кровли 12 многоквартирных домов, 2 школ, 3 зданий торгового назначения, а также частных домов. Одним их пострадавших зданий стал супермаркет «Магнит» на улице Ленина, у которого сорвало крышу. Как сообщили в МЧС, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Правозащитник Азамат Галин обратил внимание на качество обломков крыш после бури. Пользователи также негодовали из-за качества крыш в комментариях под видео с места происшествия.