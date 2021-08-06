Дегтярев смог добиться уменьшения госдолга Хабаровского края

Летом 2020 года, когда Михаил Дегтярев только приступил к своей работе в Хабаровском крае, сумма госдолга региона составляла 59,426 миллиарда рублей, из них 40,365 миллиарда приходилось на долю дорогих коммерческих кредитов. К июню текущего года размер госдолга Хабаровского края уменьшился до 55,111 миллиарда рублей, а доля коммерческих кредитов упала до 35,565 миллиарда рублей. А благодаря выданному сейчас бюджетному кредиту доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе стала меньше практически в два раза — с 35,6 миллиарда рублей до 19,4 миллиарда рублей.