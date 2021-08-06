Дегтярев смог добиться уменьшения госдолга Хабаровского края

Дегтярев смог добиться уменьшения госдолга Хабаровского края
Дегтярев смог добиться уменьшения госдолга Хабаровского края
Вчера, 15:54ОбществоФото: фрагмент видео
У Михаила Дегтярева получилось добиться сокращения государственного долга Хабаровского края. Регион по просьбе врио губернатора получил от российского правительства бюджетный кредит на сумму 16,6 миллиарда рублей. Средства планируют пустить на цели реструктуризации госдолга края.

Это позволит сократить долю кредитов, взятых в более ранние годы правительством региона у частных банков, с текущих 35,6 миллиарда рублей до 19,4 миллиарда рублей, сообщает transsibinfo.com.

“Эти средства нам предоставили в рамках реализации инициатив российского президента Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Помимо этого, мы сами не один раз обращались к Правительству РФ с просьбами дать нам возможность рефинансирования дорогостоящих коммерческих кредитов. Только до окончания этого года на выплате процентов мы сможем сэкономить 369,4 миллиона рублей”, — дал комментарий Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также уточнил, что сэкономленные деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, ремонт дорог и благоустройство региона.

Госдолг Хабаровского края рос в течение нескольких лет, начиная с 2013 года. С приходом в местное правительство команды Дегтярева он прекратил рост и начал постепенно уменьшаться. Помимо этого, властями была активизирована работа по замене дорогих коммерческих кредитов на более дешевые бюджетные заимствования.

Летом 2020 года, когда Михаил Дегтярев только приступил к своей работе в Хабаровском крае, сумма госдолга региона составляла 59,426 миллиарда рублей, из них 40,365 миллиарда приходилось на долю дорогих коммерческих кредитов. К июню текущего года размер госдолга Хабаровского края уменьшился до 55,111 миллиарда рублей, а доля коммерческих кредитов упала до 35,565 миллиарда рублей. А благодаря выданному сейчас бюджетному кредиту доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе стала меньше практически в два раза — с 35,6 миллиарда рублей до 19,4 миллиарда рублей.

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