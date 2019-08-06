В Уфе возник ажиотаж вокруг устройства детей в новые полилингвальные школы

Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Алина Сулейманова сообщила, что после вчерашнего совещания в правительстве республики, где обсуждалось открытие полилингвальных школ в регионе, в мэрию Уфы начали звонить горожане с вопросами о том, как можно устроить детей в новые учебные заведения.

Напомним, речь идет об открытии в новом учебном году 14 полилингвальных школ в Башкирии, в которых обучение будет вестись на нескольких языках с применением современных методик. Две из них открываются в Уфе, это школа №44 в Советском районе и школа № 162 в Демском районе.

На оперативке в мэрии сегодня прозвучала мысль, что больше всего внимания требует благоустройство пришкольной территории и решение вопроса транспортной доступности, особенно это касается школы №162, расположенной в дёмском микрорайоне «Яркий», который пока не может похвастаться удачным решением транспортной проблемы.

Первый вице-мэр Салават Хусаинов дал указание проанализировать ситуацию и оперативно представит ему предложения по решению данных вопросов.

Напомним, как обсуждалось вчера на оперативке в правительстве РБ, в систему полилингвальных школ будут включены лучшие и качественные методики получения знаний. В частности, в уфимской школе №44 после глобальной реконструкции смогут учиться 1 300 школьников в одну смену. Там появятся многофункциональные залы для занятий спортом, кабинеты для работы различных кружков и секций. Предусмотрено устройство элементов доступной среды: тактильные дорожки, отсутствие порогов для свободного передвижения и входные группы с пандусами. Также полностью обновят мебель и электронно-техническое оборудование.

Организация учебно-воспитательного процесса запланирована в режиме «школа полного дня». После уроков предусмотрено проведение внеурочной деятельности, занятий по программам дополнительного образования, посещение кружков, спортивных секций.

В микрорайоне «Яркий» Демского района школа № 162 (Smart) строится с нуля, она будет рассчитана на 1 000 учеников.

В полилингвальных многопрофильных школах планируется разработать программы по реализации модулей проекта «Взлетай!», в частности, там будут проводиться занятия по шахматам для школьников с первого класса, в спортивных секциях – занятия по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, национальной борьбе корэш, восточным единоборствам.

Процесс получения знаний и приобщения к культуре республики и мировой культуре планируется проводить на русском, башкирском, английском французском языках, а также развернуть работу клубов по интересам: скорочтению, робототехнике, сценическому искусству, пению и другим направлениям, развивающим интеллект и творческое начало подрастающего поколения.