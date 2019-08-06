В Башкирии психоневрологический диспансер вновь открыли после устранения нарушений
Вчера, 18:46ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководство учреждения смогло решить все спорные вопросы.
Сегодня, 6 августа, стало известно, что после длительного перерыва возобновил свою работу Бирский психоневрологический диспансер. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, специалисты которого приостанавливали работу медучреждения.
Дело в том, что проверка Росздравнадзора в рамках плановой проверки выявила такие нарушения, как некорректное оформление персонала. Например, трудоустройство двух фельдшеров, устроенные на работу по специальности «лечебное дело», противоречило информации о медицинских услугах, отраженной в лицензии интерната.
После проверки работу интерната приостановили на 60 суток, в течение которых его руководство исправило все недочеты и смогло возобновить работу своего учреждения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей