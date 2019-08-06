В Башкирии психоневрологический диспансер вновь открыли после устранения нарушений

Сегодня, 6 августа, стало известно, что после длительного перерыва возобновил свою работу Бирский психоневрологический диспансер. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, специалисты которого приостанавливали работу медучреждения.

Дело в том, что проверка Росздравнадзора в рамках плановой проверки выявила такие нарушения, как некорректное оформление персонала. Например, трудоустройство двух фельдшеров, устроенные на работу по специальности «лечебное дело», противоречило информации о медицинских услугах, отраженной в лицензии интерната.