Фото: pxhere.com
Умер композитор и руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин
Вчера, 14:53Общество
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Поэтесса Лариса Рубальская сообщила о смерти композитора и руководителя вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Сергея Березина.
Артисту было 80 лет. Об этом информирует RNS.
18 лет назад Березину дали звание Народного артиста России. По словам Рубальской, музыкант был замечательным и талантливым человеком. Поэтесса отметила удивительное благородство и порядочность покойного.
Сергей Березин писал песни для таких звезд российской эстрады как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Александр Серов, Николай Караченцов и других.
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