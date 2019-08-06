Так поступил бы каждый: восьмиклассник из Башкирии спас тонущую в реке женщину
В отличии от сидящих на берегу мужчин, он откликнулся на призыв о помощи первым.
Историю спасения рассказали журналисты издания «Альшеевские вести». Рамзиль Шарипов, учащийся лицея им. М.Бурангулова из Раевки, буквально стал героем района. 25 июля Рамзиль отдыхал со своими друзьями на берегу Демы. В какой-то момент мальчик услышал крик отдыхающих: кто-то увидел, что прямо в реке тонет женщина.
Рамзиль, недолго думая, отправился ее спасать. Он вытащил ее по поверхность воды, но сил вытащить ее к самому берегу у школьника все-таки не хватило. Тогда ему на помощь пришли мужчины на берегу. Женщина к тому времени уже потеряла сознание.
Тем не менее, усилиями отдыхающих и медработников ее вернули к жизни. Пострадавшая вспоминает, что не дышала буквально 10 минут.
Мальчика уже отметили благодарственной грамотой чиновники Альшееевского района, вручили ему памятный подарок за проявленные смелость и мужество.
- Я думаю, что так поступил бы каждый, - отметил скромно мальчик.