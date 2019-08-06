Ростовская область бьет рекорды по сбору зерна

На Дону подошли к концу мероприятия по уборке хлеба. Всего на территории региона собрали более 11 миллионов 140 тысяч тонн высококачественного зерна. Этот объем на 7% превышает прошлогодний показатель. Примечательно, но более 90% всего зерна имеет высшее качество.
Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что вот уже шесть лет подряд объем сбора ранних зерновых превышает отметку в 9,9 миллиона тонн. В 2017 году регион смог достичь исторического максимума – 12,3 миллиона тонн зерновых.
Как отметил глава региона, эти показатели не были случайными. В них заложена стратегия и стремление к победе. Он отметил, что еще 7-10 лет назад средний урожай составлял шесть-семь миллионов тонн, если считать с поздними культурами. Теперь, заявил Голубев, можно смело говорить об увеличении объема сбора урожая в два раза, пишет rostovgazeta.ru.
В текущем году было много засушливых дней, которые после сменились дождями. Поэтому, чтобы успеть к срокам сбора урожая, сотрудники работали круглые сутки.
Эксперты из Центра оценки качества зерна провели анализ урожая и установили, что более 90% убранной пшеницы имеет высокое качество. Губернатор региона Василий Голубев также обратил внимание на высококачественное зерно. Он надеется, что это будет способствовать улучшению финансового положения донских хозяйств.
Также администрация региона подчеркнула, что в последнее время заметно увеличился уровень плодородности земель. В работе начали применяться научно-обоснованные методы, а также строго соблюдаться посевные площади и севообороты.
Государство оказало в этом году хорошую поддержку региону. Так, были закуплены более 400 комбайнов и тракторов. Отмечается, что на развитие сельского хозяйства на Дону власти также планируют выделить порядка шести миллиардов рублей.
На данный момент Ростовская область полностью обеспечивает сама себя хлебом и зерновыми, а также уверенно наращивает экспортный потенциал. По итогам 2018 года на экспорт было отправлено продукции на сумму в 5,4 миллиарда рублей. Это на 135% больше, чем в 2017 году. Увеличение экспортных показателей связано с реализацией национального проекта «Международная кооперация и экспорт», подробности которого Голубев обсудил с главой Минпромторга Денисом Мантуровым 2 июля. Кроме того, по словам Мантурова, в ближайшее время региону выделят 190 миллиардов рублей для реализации 49 национальных проектов.