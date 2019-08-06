Ростовская область бьет рекорды по сбору зерна

Глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что вот уже шесть лет подряд объем сбора ранних зерновых превышает отметку в 9,9 миллиона тонн. В 2017 году регион смог достичь исторического максимума – 12,3 миллиона тонн зерновых.

Как отметил глава региона, эти показатели не были случайными. В них заложена стратегия и стремление к победе. Он отметил, что еще 7-10 лет назад средний урожай составлял шесть-семь миллионов тонн, если считать с поздними культурами. Теперь, заявил Голубев, можно смело говорить об увеличении объема сбора урожая в два раза, пишет rostovgazeta.ru.

В текущем году было много засушливых дней, которые после сменились дождями. Поэтому, чтобы успеть к срокам сбора урожая, сотрудники работали круглые сутки.

Эксперты из Центра оценки качества зерна провели анализ урожая и установили, что более 90% убранной пшеницы имеет высокое качество. Губернатор региона Василий Голубев также обратил внимание на высококачественное зерно. Он надеется, что это будет способствовать улучшению финансового положения донских хозяйств.

Также администрация региона подчеркнула, что в последнее время заметно увеличился уровень плодородности земель. В работе начали применяться научно-обоснованные методы, а также строго соблюдаться посевные площади и севообороты.

Государство оказало в этом году хорошую поддержку региону. Так, были закуплены более 400 комбайнов и тракторов. Отмечается, что на развитие сельского хозяйства на Дону власти также планируют выделить порядка шести миллиардов рублей.