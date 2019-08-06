Проект 21 века: в Волгограде построят долгожданную объездную дорогу

Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», долгожданную объездную дорогу Волгограда начнут прокладывать уже осенью 2019 года. Приступить к работам позволяет положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию первого объекта – участка протяженностью 12,2 км.

Весь масштабный проект – строительство объездной трассы протяженностью 71,4 км – будет реализован в три этапа. На первом региональную автодорогу Волгоград–Котельниково предполагается соединить с двумя федеральными трассами – Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте, а также с городской улицей 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор-Москва

Что будет сделано на первом этапе

Итак, в скором времени Упрдор Москва – Волгоград определит подрядную организацию, которой доверят строить четырехполосную бетонную дорогу длиной 12,144 км. Ввод в эксплуатацию этого участка намечен на 2024 год.

Согласно проекту, появятся три транспортных развязки. Одна свяжет трассу Р-22 «Каспий» и улицу 40 лет ВЛКСМ в Волгограде, вторая – выведет автомобильный поток на подъездную дорогу к Элисте, а третья – на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково.

В составе последней транспортной развязки запланировано строительство моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК).

- Там у нас будет достаточно серьезный мостовой переход через Волго-Донской канал. Сегодня через этот канал есть три мостовых перехода, но все они с нагрузкой до 18 тонн. Когда в рамках обхода Волгограда будет проведена реконструкция моста, это позволит разгрузить весь юг Волгограда от большегрузного транспорта, то есть весь транзитный транспорт больше не будет заезжать в Красноармейский район, там не будет больше создаваться пробок, - рассказал изданию председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Особенности нового моста через Волго-Донской канал

Это ключевой объект строительства I этапа Обхода Волгограда. Общая протяженность нового сооружения вместе с эстакадной частью составит 1,3 км. Длина самого моста – 358 метров.

Как проинформировали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, основа конструкции будет выполнена из металла, а дорожное покрытие – из асфальтобетона. Предусмотрен демпфер, гасящий колебания, которые могут быть вызваны внешними факторами. Это придаст мосту дополнительную надежность.

Дорога через него будет иметь 4 полосы движения, по две в обе стороны. Это позволит разгрузить существующий мост через ВДСК в Красноармейском районе Волгограда, равномерно распределив транспортные потоки, а в дальнейшем приступить к масштабному обновлению старого сооружения.

Стоит отметить, что при проектировании нового моста были учтены все требования администрации Волго-Донского канала, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск судов.

Фото: Антон Засимов, novostivolgograda.ru

Преимущества, которые получат водители с вводом первого участка

Строительство I этапа снимает необходимость для большегрузов, направляющихся из Элисты, Астрахани и со стороны Котельниково, заезжать в южную часть Волгограда для пересечения Волго-Донского судоходного канала.

Таким образом, новый мост через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) поможет равномерно распределить транспортные потоки. В результате тема пробок уйдет в прошлое.

Для безопасности дорожного движения на первом участке Обхода Волгограда установят металлическое осевое барьерное ограждение и сплошное электроосвещение. По информации волгоградского облкомтранса, проектом предусмотрен монтаж фонарей на общей протяженности 26,5 км.

А еще для комфорта водителей будут построены две площадки отдыха. Кроме того, для нужд фермеров на участке появятся два скотопрогона.

Обход Волгограда – наиважнейший транспортный объект

Объект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Вся новая дорога протяженностью 71,4 км пройдет через Светлоярский и Городищенский районы Волгоградской области, соединит трассу Р-22 «Каспий» (северное и южное направления) и ряд других федеральных и региональных автодорог, обеспечив беспрепятственный проезд транзита по ключевым транспортным маршрутам.

Обход Волгограда станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Он свяжет субъекты РФ со странами Каспийского бассейна, снизит нагрузку на городскую дорожную сеть и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах.

Фото: novostivolgograda.ru

- К реализации обхода Волгограда мы приступили намного раньше намеченного срока, - отметил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. - Объект был внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в январе 2018 года. И благодаря принятым решениям и тесному взаимодействию Росавтодора и администрации Волгоградской области процесс претворения проекта в жизнь удалось максимально ускорить.

Волгоград давно нуждается в объездной дороге

Такое мнение высказывают не только волгоградские водители, но и «безлошадные» горожане.

- Уж скорее бы построили эту дорогу, а то из-за этих фур, которые въезжают в наш город, дороги постоянно переполненные, загазованность такая, что дышать нечем, – надеется жительница Красноармейского района Волгограда Зоя Михайловна.

- Думаю, тогда большегрузы перестанут убивать городские дороги. Давно пора их пускать в обход. И для дальнобойщиков улучшатся условия, и нам, местным автолюбителям, из-за того, что будет просторнее, станет легче передвигаться, – сказал водитель с 10-летним стажем Семен Павлов.

- Жду, что объездная дорога избавит нас от вечных пробок, которые создают фуры. Конечно, надо еще набраться терпения и дождаться, когда появиться новая трасса. Но это того стоит, – выразил свое мнение пожилой волгоградец Петр Иванович, которому приходится на своей «Ладе» нередко стоять в пробках, добираясь на дачу за городом.

На самом деле дальнобойщикам не нравится заезжать в город, и они тоже с нетерпением ждут обхода Волгограда, особенно первого его участка.

- Если ехать из Саратова, то попасть в Элисту или Астрахань можно только через Волгоград. А здесь постоянные светофоры, какие-то другие остановки – тратится бензин и ломаются тормоза. Да и перегруженные фуры бьют городские дороги. Обход эту проблему снимет. А новый мост через ВДСК избавит от пробок, в которых Красноармейский район стоит в часы пик, – считает индивидуальный предприниматель, грузопереозчик Игорь Соловьев из Волжского.

Председатель Волгоградского областного отделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян отметил значимость обхода Волгограда. Он пояснил, что сейчас водителям приходится делать крюк в 200-250 километров, либо въезжать в городскую черту Волгограда.

Фото: Антон Засимов, novostivolgograda.ru

- В результате ухудшается экология, осложняется транспортная ситуация. Все это негативно влияет на состояние экономики, на благосостояние жителей. Так что создание обхода является крайне важным стратегическим решением. Могу сказать, что в результате реализации этого проекта в Волгограде на 70% будет решена проблема плохих дорог, потому что фуры по 100-150 тонн просто перестанут въезжать в город. Соответственно, те дороги, которые у нас в городе будут ремонтировать, сохранятся надолго, — говорит Армен Оганесян, председатель областного отделения «Движения автомобилистов России», активист регионального штаба ОНФ и координатор проекта «Карта убитых дорог» в Волгоградской области.

- О необходимости объездной говорили очень давно, но именно сейчас она становится реальностью, - отметил ветеран дорожной отрасли Волгоградской области Виктор Колесников. По его словам, в настоящее время «южные ворота Волгограда» работают на пике своих пропускных возможностей.

- Строительство обхода Волгограда — это еще один проект губернатора, который даст дополнительный импульс для развития региона на десятилетия, – пояснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и член Общественного совета при комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Александр Никуйко.

- Обход Волгограда полностью выведет транзитный транспорт из города. И пропускная способность наших дорожных сетей может стать на какой-то период достаточной, - считает Александр Никуйко. - Хочу отметить, что Кавказ и Юг России пока связывает практически одна трасса М-4, имеющая стратегическое значение. Но всегда должна быть какая-то подпорка. Считаю, что строительство на первом этапе моста через Волго-Донской судоходный канал – очень важный момент. Мы прекрасно знаем, в Волгограде сейчас мост через ВДСК – это узкое место, которое, к тому же требует ремонта.

Также Александр Никуйко обратил внимание, что за последние пять лет в Волгоградской области набраны высокие темпы строительства дорог, чего ранее в регионе не наблюдалось.

- Я скажу, что даже в советское время таких темпов не было, такого качества и более жестких сроков строительства. Поэтому, безусловно, то, что сейчас происходит в области, это рекордные показатели, – считает эксперт дорожной отрасли.

С 2014 года восстановление дорожной инфраструктуры губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров определил приоритетным направлением. За это время объем строительных и ремонтных дорожных работ превысил 1 600 километров. Председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев в феврале этого года назвал успехом и заслугой главы региона, который упорно доказывал необходимость объездной дороги Волгограда на самом высоком уровне.