Преступлений, совершенных силовиками, становится в России все больше
При этом расследованных преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных и правоприменительных органов, в 2018 году по сравнению с 2017 годом стало меньше на 5 тысяч.
Как отмечают «Новые известия», проблема может заключаться в том, что нет желающих расследовать дела и выносить приговоры против «своих». В России, по данным Верховного суда РФ, насчитывается 27380 судей, но следствие и в прошлом, и в позапрошлом годах велось только относительно 18 из них. В минувшем году доля оправдательных приговоров достигла минимума за все время существования современной России (только 0,23% от всех дел заканчиваются оправдательным приговором), а присяжные рассмотрели только 0,06% дел (и вынесли оправдательный приговор в 38% случаев).
Среди правоохранительных органов по росту количества преступлений в 2018 году по сравнению с предыдущим лидируют Росгвардия (+277%), судебные органы (118,5%) и ФСБ (69,5%). При этом финансирование Росгвардии в июльских поправках в бюджет было увеличено на 2,1 млрд руб. за счет сокращения соцрасходов.
Подробнее — в исследовании «Новых известий».