Полет Ту-142 над водами Тихого океана завершился успешно

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Два противолодочных воздушных судна Ту-142 совершили успешный полет над Тихим океаном.
Информацию об этом сообщили представители Министерства обороны, сообщает 6 августа RT.
Оба самолета принадлежат Тихоокеанскому флоту. Отмечается, что выполненный в нейтральном воздушном пространстве полет был плановым. Его маршрут проходил параллельно западным берегам Канады и Аляски, а также северной части Алеутских островов.
Сопровождали полет истребители МиГ-31БМ.
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