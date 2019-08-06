Новое экологическое бедствие в Башкирии: в озере погибла вся рыба
Не успели утихнуть страсти вокруг ЧП в Благовещенском районе, как похожие тревожные новости пришли из другого района республики.
Сегодня, 6 августа, пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ сообщила плохие новости из Аургазинского района республики. Из села Толбазы в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ пришло известие о массовой гибели рыбы в местном озере.
Факт гибели рыбы зафиксирован прибывшим на место происшествия экипажем 14-го отряда ФПС по РБ. О случившемся спасатели доложили в Уфу профильным министерствам и ведомствам.
Тем временем к озеру выехала передвижная лаборатория Стерлитамакского территориального управления Минэкологии и природопользования РБ, которая возьмет пробы воды и постарается выяснить причины экологического бедствия. Образцы погибшей рыбы взяли также на анализ специалисты Аургазинской районной ветеринарной станции.
Администрацией Аургазинского района создана комиссия по расследованию причин случившегося.
В селе Толбазы проведен сход граждан, людей предупредили, чтобы ни в коем случае не приближались к водоему, не пускали к нему домашнюю скотину, не купались и не брали погибшую рыбу. Вдоль озера выставлены запрещающие аншлаги.
Напомним, до сих пор ведется расследование обстоятельств загрязнения реки Изяк вредными выбросами с комбината «Полиэф». Там пришлось уничтожить более полтонны погибшей рыбы. Там ЧП произошло 27 июля.
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