Новое экологическое бедствие в Башкирии: в озере погибла вся рыба

Сегодня, 6 августа, пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ сообщила плохие новости из Аургазинского района республики. Из села Толбазы в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ пришло известие о массовой гибели рыбы в местном озере.

Факт гибели рыбы зафиксирован прибывшим на место происшествия экипажем 14-го отряда ФПС по РБ. О случившемся спасатели доложили в Уфу профильным министерствам и ведомствам.

Тем временем к озеру выехала передвижная лаборатория Стерлитамакского территориального управления Минэкологии и природопользования РБ, которая возьмет пробы воды и постарается выяснить причины экологического бедствия. Образцы погибшей рыбы взяли также на анализ специалисты Аургазинской районной ветеринарной станции.

Администрацией Аургазинского района создана комиссия по расследованию причин случившегося.

В селе Толбазы проведен сход граждан, людей предупредили, чтобы ни в коем случае не приближались к водоему, не пускали к нему домашнюю скотину, не купались и не брали погибшую рыбу. Вдоль озера выставлены запрещающие аншлаги.

Напомним, до сих пор ведется расследование обстоятельств загрязнения реки Изяк вредными выбросами с комбината «Полиэф». Там пришлось уничтожить более полтонны погибшей рыбы. Там ЧП произошло 27 июля.