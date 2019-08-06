«Никто, кроме нас»: в Башкирии молодожены сыграли свадьбу в нарядах из камуфляжа
Невеста в платье из камуфляжной ткани и голубой фате выглядела очень эффектно.
Накануне, 5 августа, неожиданную новость опубликовал Госкомитет РБ по делам юстиции. По данным ведомства, в Нуримановском районе Башкирии молодая пара - Руслан Галиев и Регина Калимуллина - пришла в ЗАГС в нарядах, сшитых из камуфляжа.
Если говорить точнее, то Руслан, который служил в ВДВ, надел свою военную форму, а наряд Регины решили сшить из камуфляжного материала и отделать голубой тканью. Изюминкой платья невесты стала голубая шнуровка на ее груди, напоминающая тельняшку. Голубая фата дополнила образ боевой подруги десантника.
Как признались молодожены, идея оформить свадьбу в стиле ВДВ им пришла после того, как стало понятно, что дата регистрации совпадает с профессиональным праздником жениха.
Уточняется, что свадьба прошла спокойно, гости в фонтанах и речках замечены не были.