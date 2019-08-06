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Названы регионы России с катастрофической нехваткой врачей-онкологов
Вчера, 15:21Общество
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Минздрав России опубликовал список регионов, где отмечается острая нехватка врачей-онкологов. Так, на весь Ненецкий автономный округ имеется только один специалист.
Как сообщает ФедералПресс, на Чукотке число онкологов достигло трех, на Алтае – шести, в ЕАО их девять, в Калмыкии – 12 враче, на территории Магаданской области также 12 специалистов, в Республике Тыва – 14, на Камчатке – 16, а на территории Хакасии – 19 экспертов.
Представители ведомства также сообщили, что в 22 регионах страны количество онкологов не дотягивает и до 22-ух враче. К примеру, 22 специалиста трудятся только в одном столичном медуправлении Управления делами президента РВ.
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