Названы регионы России с катастрофической нехваткой врачей-онкологов

Как сообщает ФедералПресс, на Чукотке число онкологов достигло трех, на Алтае – шести, в ЕАО их девять, в Калмыкии – 12 враче, на территории Магаданской области также 12 специалистов, в Республике Тыва – 14, на Камчатке – 16, а на территории Хакасии – 19 экспертов.