Названы имена самых богатых кандидатов в депутаты Горсовета Уфы

В Уфе определили самых богатых кандидатов в депутаты городского совета. Один из них – бывший вице-мэр Уфы – Артур Хромец, возглавляющий компанию «Генстройтрест». В 2018 году он заработал 7 млн рублей, сообщает «Ъ-Уфа». Согласно финансовой отчетности, Хромцу принадлежит земельный участок с площадью 2,8 тыс. кв.м. с двумя домами общей площадью 215 кв.м. Кроме того, кандидат в депутаты владеет легковым автомобилем, марка которого не уточнена. Хромец выдвигается от 8 избирательного округа Уфы. Напомним, в этом округе выдвигалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева, которой отказали в регистрации.

Другой «богатый» кандидат Эдуард Остапчук баллотируется в 14 избирательном округе (Орджоникидзевский район). Он также является членом партии «Единая Россия». Остапчук владеет ООО «Компания Потенциал». Его годовой доход составил 12 млн рублей. Остапчук владеет шестью участками с площадью 30 тыс. кв. м, двумя жилыми домами на 118 кв.м, двумя квартирами с общей площадью 168,4 кв. м. А также за Остапчуком числится три гаража, четыре нежилых помещения (общая площадь 2,9 тыс. кв.м., одна легковая машина, 18 грузовых автомобилей, снегоход и воздушный транспорт. Тип последнего не уточняется.