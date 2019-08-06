Названы имена самых богатых кандидатов в депутаты Горсовета Уфы
Ими стали члены «Единой России» Артур Хромец и Эдуард Остапчук.
В Уфе определили самых богатых кандидатов в депутаты городского совета. Один из них – бывший вице-мэр Уфы – Артур Хромец, возглавляющий компанию «Генстройтрест». В 2018 году он заработал 7 млн рублей, сообщает «Ъ-Уфа». Согласно финансовой отчетности, Хромцу принадлежит земельный участок с площадью 2,8 тыс. кв.м. с двумя домами общей площадью 215 кв.м. Кроме того, кандидат в депутаты владеет легковым автомобилем, марка которого не уточнена. Хромец выдвигается от 8 избирательного округа Уфы. Напомним, в этом округе выдвигалась координатор штаба Навального Лилия Чанышева, которой отказали в регистрации.
Другой «богатый» кандидат Эдуард Остапчук баллотируется в 14 избирательном округе (Орджоникидзевский район). Он также является членом партии «Единая Россия». Остапчук владеет ООО «Компания Потенциал». Его годовой доход составил 12 млн рублей. Остапчук владеет шестью участками с площадью 30 тыс. кв. м, двумя жилыми домами на 118 кв.м, двумя квартирами с общей площадью 168,4 кв. м. А также за Остапчуком числится три гаража, четыре нежилых помещения (общая площадь 2,9 тыс. кв.м., одна легковая машина, 18 грузовых автомобилей, снегоход и воздушный транспорт. Тип последнего не уточняется.
Напомним, по данным открытых источников, по итогам 2018 года Ульфат Мустафин стал самым богатым представителем администрации Уфы. Заработок нынешнего мэра города составил 8,4 млн рублей.