Нарвались: трое молодых уфимцев ради фотографии протаранили авто известного блогера

Накануне, 5 августа в соцсетях появилась интересная новость от известного автора автообзоров Эрика Давидыча. Подробности сообщил телеканал БСТ.

Мужчина сообщил, что «пацаны, которые сильно хотели сфоткаться, резко зашли в поворот и влупились в нас». Дело было на заправке, так что свидетелей происшедшего было много.

Известно, что неуемных поклонников зовут Артур, Александр и Фёдор, и они после столкновения осуществили свою мечту – сфотографировались с блогером и даже попали в его стрим. Парни все-таки сказали, что столкнулись с автомобилем блогера не специально, а просто не справились с управлением от избытка эмоций.