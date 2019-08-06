Фото: pxhere.com
Наказание за препятствование проезду скорой помощи ужесточили
Вчера, 14:49Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во вторник, шестого августа в Российской Федерации вступили в силу поправки в законы, ужесточающие наказание для водителей, которые создают помехи движению машинам скорой медицинской помощи.
Также введено наказание за препятствование работе врачей. Об этом информирует RNS.
По новым нормам автомобилист, не предоставивший преимущество карете скорой помощи, будет оштрафован на сумму от 3000 до 5000 рублей. Также он может лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.
Человеку воспрепятствовавшему работе медика грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей. В случае, если из-за действий несознательного гражданина здоровью больного будет причинен тяжкий вред, нарушитель может быть оштрафован на сумму от 80 000 рублей или отправлен в колонию на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновному грозит до четырех лет тюремного заключения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей