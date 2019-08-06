Наказание за препятствование проезду скорой помощи ужесточили

По новым нормам автомобилист, не предоставивший преимущество карете скорой помощи, будет оштрафован на сумму от 3000 до 5000 рублей. Также он может лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.

Человеку воспрепятствовавшему работе медика грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей. В случае, если из-за действий несознательного гражданина здоровью больного будет причинен тяжкий вред, нарушитель может быть оштрафован на сумму от 80 000 рублей или отправлен в колонию на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновному грозит до четырех лет тюремного заключения.