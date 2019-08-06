ФСС: В Хабаровском крае сократились случаи производственных травм

Так, за первое полугодие 2019 года в Хабаровском крае было зарегистрировано двести пятьдесят восемь несчастных случаев на производстве, что на двадцать два процента меньше аналогичного периода 2018 года. При этом количество тяжелых несчастных случаев существенно сократилось с шестидесяти шести до тридцати одного процента. Снизилось и число смертельных исходов — за полгода было зарегистрировано тридцать девять случаев, что на двадцать восемь процентов меньше 2018 года. Таким образом, техника производственной безопасности стала соблюдаться значительно лучше, а страховые компании теперь акцентируют внимание на вопросах охраны труда и профилактике травматизма.

Вместе с тем, пишет vostokmedia.com, в Хабаровском крае увеличивается количество страхователей, использующих финансовое обеспечение предупредительных мер за счет Фонда. За 2019 год пятьсот двадцать два предприятия Хабаровского края подали заявление на финансирование предупредительных мер. Так, на эти цели отделение ФСС выделит около трехсот пятидесяти восьми миллионов рублей, что на шестьдесят три процента больше, чем в 2018 году.

Специалистами также была составлена классификация происшествий, приводящих к травмам сотрудников предприятий: влияние движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов (сорок шесть случаев); падение с высоты (тридцать случаев); падение, обрушение, обвалы предметов, материалов или земли (шестнадцать случаев). При этом чаще всего работники повреждают опорно-двигательный аппарат и травмируют кожу и мягкие ткани. В семидесяти процентах случаев на предприятиях получают травмы мужчины, а женщины травмируются в тридцати процентах случаев.