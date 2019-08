Фестиваль LIVE FEST определился с лайнапом в прямом эфире ОК

На одной сцене с Little Big, Хлеб, группировкой Ленинград и другими популярными исполнителями выступят три молодые команды. Начинающих музыкантов, который отправятся в Сочи с 16 по 18 августа, выбрали с помощью интерактивного конкурса OK Live Bands в социальной сети Одноклассники.

При подведении итогов конкурса Одноклассники впервые использовали возможности видеозвонков в прямой эфир — обновления приложения OK Live, которое позволяет создателям прямых трансляций получать поддержку от своих зрителей. В приложении есть удобная система донатов, которая работает на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также в приложении OK Live.

Итоги OK Live Bands озвучила певица Тося Чайкина. Она вела трансляцию с помощью приложения OK Live из своей питерской студии. К эфиру с помощью видеозвонка из разных городов подключился Борис Барабанов, музыкальный журналист и продюсер, и Антон Данилов, менеджер спецпроектов ОК.

Одноклассники совместно с платформой Барабанов.fm провели конкурс молодых музыкантов OK Live Bands. Конкурс стал уникальным проектом, так как полностью проходил в мобильном приложении OK Live и с помощью прямых эфиров в ОК. В течение двух месяцев пользователи Одноклассников посмотрели 20 уникальных выступлений. Музыканты из России, Нидерландов, Дании, Латвии, Украины и Беларуси выходили в прямой эфир с помощью мобильного стримингового сервиса OK Live. Трех победителей, среди которых Мьюзикл-группа BOSAYA, VOUGAL и Алла Бенссон, выбрали члены жюри. Мнение экспертов совпало со зрительским — выступления каждого из музыкантов набрали в среднем 3 000 классов.