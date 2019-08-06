Бывший кандидат в главы Башкирии показала полуголых моделей с брендом Terra Bashkiria

Сегодня, 6 августа, одним из наиболее резонансных событий дня оказалась рекламная кампания, устроенная в уфимском Гостином дворе, с участием девушек в купальниках с логотипом туристического бренда Terra Bashkiria.

Как оказалось при ближайшем рассмотрении, девушки в таком виде рекламировали сувенирную продукцию. При этом они расположились прямо напротив центрального входа в Гостиный двор, так что многие, кто забегал внутрь павильона, в том числе, чтобы спастись от непогоды, натыкались взглядами на полуобнаженных красоток и впадали в ступор.

В соцсетях под фотографиями с моделями многие посочувствовали девушкам, которым явно было не жарко в таком виде и при такой погоде.

Как выяснилось, в акции принимали участие модели из агентства Status Models, которым руководит несостоявшийся кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова. В ответ на недоумевающие вопросы она пояснила коротко: «Заказчик видел так».

В защиту акции выступил руководитель Центра развития туризма Артур Идельбаев, который заявил, что не видит в ней ничего предосудительного, особенно если вспомнить девушек, рекламирующих в купальниках автомобили и прочие бренды. Туристический бренд, с его точки зрения, ничем от других не отличается.