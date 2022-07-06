Жители Башкирии могут «докупить» стаж для поучения пенсии

В России жители могут получать пенсию при условии достижения необходимого возраста, наличия минимального стажа и минимального количества баллов. В случае, если пенсионный возраст уже наступил, но официального стажа не достаточно, то законодательством предусматривается возможность «докупить» как стаж, так и баллы.

После пенсионной реформы 2019 году в России поэтапно увеличивается возраст выхода на пенсию. Так, к 2028 году пенсионный возраст у женщин будет составлять 60 лет, а мужчин — 65 лет. Вместе с этим увеличивается страховой стаж и баллы, которые необходимы для получения пенсии. В текущем году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 13 лет и 23,4 балла, в следующем году необходимо будет 15 лет и 30 баллов. Отмечается, что данная планка сохранится до 2028 года. Однако выход на пенсию с минимальным показателями в 2022 году означает выплаты в 9076 рублей и 53 копейки, что меньше прожиточного минимума пенсионера, который на данный момент составляет 11 970 рублей. В данном случае житель будет иметь право на доплату до достижения прожиточного минимума. В случае, если трудового стажа и баллов не достаточно, то гражданин может получать социальную пенсию на 5 лет позже. В 2022 году ее размер после индексации составил 11 тысяч рублей, что так же меньше прожиточного минимума. Между тем, согласно действующему законодательству, недостающие стаж и баллы гражданин может «докупить». Важно, что в данном случае россиянин может «докупить» только половину стажа — 7,5 лет — оставшуюся часть гражданин должен был наработать официально. Так, минимальная сумма платежа составляет 36 669 рублей 60 копеек в год, указанная сумма равна сумме пенсионных отчислений с минимальной заработной платы. Внос платежа прибавит 1,06 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальная сумма в год составляет 293 356 рублей и 80 копеек, что прибавит 8,5 балла. Период и платежи в этом случае рассчитают в Пенсионном фонде России. К слову, годовую сумма можно разделить по месяцам.

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