Жителей Башкирии разозлили «странные» танцы на фестивале в геопарке «Торатау»

В группе геопарка «Торатау» был выложен анонс мероприятия, а также его программа — хатха и аштанга йога, практика цигун, гвоздестояние, хороводные, энерго- и женские даосские практики, богатырские тренировки, мастер-классы по плетению мандалы, живописи, вокалу, танцу Каршики, наули, массажу «Стопа Будды». В том же сообщении сообщалось и о вечерней программе — живая музыка и ecstatic и tribal dance. Именно эти два танца и вызвали возмущение блюстителей нравственности. Хотя там же в комментариях пояснили, что данные танцы — это своего рода терапевтическая практика, в ходе которой танцующие отпускают контроль над своим телом и позволяют ему под музыку освобождаться от негативных эмоций и раскрепощаться.