Жителей Башкирии разозлили «странные» танцы на фестивале в геопарке «Торатау»

В социальных сетях городов Башкирии стали массово распространяться видео с недавно прошедшего в Стерлитамакском районе трехдневного Фестиваля солнцестояния. На коротких видео люди (некоторые из них в купальниках) танцуют непривычные для среднестатистического обывателя танцы, а авторы постов возмущаются сразу по ряду причин.
Основная причина их возмущения — место проведения мероприятия, которое в нынешнем году состоялось у подножья горы Юрактау в парке «Торатау». Возмущенные авторы постов упоминали, что шиханы священны, а фестиваль и его наполнение и вовсе сравнивали с шабашем.
— Данное мероприятие, как мне кажется, больше похоже на шабаш. И всё это поддерживается на уровне местной власти! Вы только посмотрите на некоторые сцены происходившего там действа… Таким мероприятиям в нашей республике не должно быть места в будущем. Стыд и позор, — считает житель Башкирии Расуль Рахманов.
К посту прилагались короткие видеоролики, на которых несколько человек танцевали под дождем в странной манере. И стоит отметить, что жаркие баталии, разгоревшиеся в комментариях, оказались даже интереснее самих видео, тем более что кроме недовольных происходящим на фестивале моралистов в комментариях отметились и организаторы мероприятия, которые показали куда больше фото и видео, а также сделали предположение, что хейт в адрес фестиваля — это «чей-то заказ».
В группе геопарка «Торатау» был выложен анонс мероприятия, а также его программа — хатха и аштанга йога, практика цигун, гвоздестояние, хороводные, энерго- и женские даосские практики, богатырские тренировки, мастер-классы по плетению мандалы, живописи, вокалу, танцу Каршики, наули, массажу «Стопа Будды». В том же сообщении сообщалось и о вечерней программе — живая музыка и ecstatic и tribal dance. Именно эти два танца и вызвали возмущение блюстителей нравственности. Хотя там же в комментариях пояснили, что данные танцы — это своего рода терапевтическая практика, в ходе которой танцующие отпускают контроль над своим телом и позволяют ему под музыку освобождаться от негативных эмоций и раскрепощаться.
Ой, все такие правильные до безобразия. Раньше были хиппи, эмо, рокеры, металлисты, и т. д. Всегда было недовольное взрослое поколение. Люди живут, отдыхают. По крайней мере не нажрались в дым и не бьют друг другу морды. Учитесь просто жить для себя, а не подсматривать и осуждать чужих людей. Всем добра.Ольга Калугина
Бесовщина и разврат на Башкирской природе! Кто это разрешение дал на это действо возле Башкирских юрт, это что такое вообще, кто это делает, для чего все это?Рашит Гизатуллин
Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря, один из которых мероприятие одобрял и даже называл негативные посты «отличной рекламой через негатив», противоположная же сторона гневалась, в том числе и из-за того, что, по их мнению мероприятие, проходило там, где массовые мероприятия запрещены. Напомним, на оперативке в правительстве Башкирии в мае 2022 года Радий Хабиров велел запретить массовые мероприятия на территории шихана Торатау, так как это особо охраняемая природная территория.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу геопарка «Торатау» и оперативно получил ответ.
Информация о данном фестивале опубликована на сайте геопарка, в рамках соглашения о сотрудничестве с резидентами геопарка «Торатау». Согласование с компетентными органами о проведении мероприятий на территории геопарка осуществляется резидентами самостоятельно. Резиденты геопарка «Торатау» информированы о действующих ограничениях и запретах на территории геопарка, в том числе о необходимости проведения мероприятий за пределами охранной зоны памятника природы. Также отмечаем, что данный фестиваль проводится ежегодно. В прошлом году он был проведен на Нугуше в этно-комплексе Inaya.геопарк «Торатау»