Жителей Башкирии разозлили «странные» танцы на фестивале в геопарке «Торатау»

Жителей Башкирии разозлили «странные» танцы на фестивале в геопарке «Торатау»
Жителей Башкирии разозлили «странные» танцы на фестивале в геопарке «Торатау»
Сегодня, 12:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/southbashkortostanскриншот видео из соцсетей
Публикации неоднозначных видео массово стали появляться в социальных сетях.

В социальных сетях городов Башкирии стали массово распространяться видео с недавно прошедшего в Стерлитамакском районе трехдневного Фестиваля солнцестояния. На коротких видео люди (некоторые из них в купальниках) танцуют непривычные для среднестатистического обывателя танцы, а авторы постов возмущаются сразу по ряду причин.

Основная причина их возмущения — место проведения мероприятия, которое в нынешнем году состоялось у подножья горы Юрактау в парке «Торатау». Возмущенные авторы постов упоминали, что шиханы священны, а фестиваль и его наполнение и вовсе сравнивали с шабашем.

— Данное мероприятие, как мне кажется, больше похоже на шабаш. И всё это поддерживается на уровне местной власти! Вы только посмотрите на некоторые сцены происходившего там действа… Таким мероприятиям в нашей республике не должно быть места в будущем. Стыд и позор, — считает житель Башкирии Расуль Рахманов.

К посту прилагались короткие видеоролики, на которых несколько человек танцевали под дождем в странной манере. И стоит отметить, что жаркие баталии, разгоревшиеся в комментариях, оказались даже интереснее самих видео, тем более что кроме недовольных происходящим на фестивале моралистов в комментариях отметились и организаторы мероприятия, которые показали куда больше фото и видео, а также сделали предположение, что хейт в адрес фестиваля — это «чей-то заказ».

В группе геопарка «Торатау» был выложен анонс мероприятия, а также его программа — хатха и аштанга йога, практика цигун, гвоздестояние, хороводные, энерго- и женские даосские практики, богатырские тренировки, мастер-классы по плетению мандалы, живописи, вокалу, танцу Каршики, наули, массажу «Стопа Будды». В том же сообщении сообщалось и о вечерней программе — живая музыка и ecstatic и tribal dance. Именно эти два танца и вызвали возмущение блюстителей нравственности. Хотя там же в комментариях пояснили, что данные танцы — это своего рода терапевтическая практика, в ходе которой танцующие отпускают контроль над своим телом и позволяют ему под музыку освобождаться от негативных эмоций и раскрепощаться.

Ой, все такие правильные до безобразия. Раньше были хиппи, эмо, рокеры, металлисты, и т. д. Всегда было недовольное взрослое поколение. Люди живут, отдыхают. По крайней мере не нажрались в дым и не бьют друг другу морды. Учитесь просто жить для себя, а не подсматривать и осуждать чужих людей. Всем добра.Ольга Калугина

Бесовщина и разврат на Башкирской природе! Кто это разрешение дал на это действо возле Башкирских юрт, это что такое вообще, кто это делает, для чего все это?Рашит Гизатуллин

Фото:скриншоты из соцсетей

Многочисленные комментаторы разделились на два лагеря, один из которых мероприятие одобрял и даже называл негативные посты «отличной рекламой через негатив», противоположная же сторона гневалась, в том числе и из-за того, что, по их мнению мероприятие, проходило там, где массовые мероприятия запрещены. Напомним, на оперативке в правительстве Башкирии в мае 2022 года Радий Хабиров велел запретить массовые мероприятия на территории шихана Торатау, так как это особо охраняемая природная территория.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу геопарка «Торатау» и оперативно получил ответ.

Информация о данном фестивале опубликована на сайте геопарка, в рамках соглашения о сотрудничестве с резидентами геопарка «Торатау». Согласование с компетентными органами о проведении мероприятий на территории геопарка осуществляется резидентами самостоятельно. Резиденты геопарка «Торатау» информированы о действующих ограничениях и запретах на территории геопарка, в том числе о необходимости проведения мероприятий за пределами охранной зоны памятника природы. Также отмечаем, что данный фестиваль проводится ежегодно. В прошлом году он был проведен на Нугуше в этно-комплексе Inaya.геопарк «Торатау»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы