Японские эксперты не уверены в эффективности ограничений на российскую нефть

Японские эксперты не уверены в эффективности ограничений на российскую нефть
Японские эксперты не уверены в эффективности ограничений на российскую нефть
Сегодня, 15:25ОбществоФото: pxhere.com
На саммите G7 предлагали установить предельные цены, по которым США и союзники будут покупать российскую нефть. Эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки усомнился в эффективности данной меры.

По словам Судзуки, большая семерка может отказаться от покупки российской нефти выше определенной стоимости, но Индия и Китай едва ли будут действовать также, пишет iz.ru.

С ним согласен основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба. Он заявил, что любые попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти провалятся без участия КНР и Индии.

Оба отметил, что у G7 нет реальных возможностей давить на Россию в нефтяном вопросе. Скорее всего эти обсуждения нужны исключительно для демонстрации единства союзников и “жесткой” позиции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы