Японские эксперты не уверены в эффективности ограничений на российскую нефть

По словам Судзуки, большая семерка может отказаться от покупки российской нефти выше определенной стоимости, но Индия и Китай едва ли будут действовать также, пишет iz.ru.
С ним согласен основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба. Он заявил, что любые попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти провалятся без участия КНР и Индии.
Оба отметил, что у G7 нет реальных возможностей давить на Россию в нефтяном вопросе. Скорее всего эти обсуждения нужны исключительно для демонстрации единства союзников и “жесткой” позиции.