Водитель «Камаза» сбившего ребенка на велосипеде в Уфе проведет в тюрьме три года

Напомним и о том, что в прошлом году после трагедии в Уфе пообещали обустроить тротуар на месте трагедии, ведь проектировался участок еще в советское время, когда о таком интенсивном потоке машин и подумать было нельзя. 26 мая прошлого года в ходе совещания было принято решение обустроить тротуар вдоль трамвайных линий по улице Сельская Богородская в сторону Индустриального шоссе, а также оборудовать его пешеходным переходом, однако пока что это не произошло.