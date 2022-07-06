Водитель «Камаза» сбившего ребенка на велосипеде в Уфе проведет в тюрьме три года

Водитель «Камаза» сбившего ребенка на велосипеде в Уфе проведет в тюрьме три года
Водитель «Камаза» сбившего ребенка на велосипеде в Уфе проведет в тюрьме три года
Сегодня, 15:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: Телеграм-канал Динара Гильмутдинова
От полученных травм 13-летний мальчик скончался на месте аварии, напомнили в пресс-службе следкома Башкирии 6 июля.

Водителя самоката «Камаз», который в мае прошлого года сбил недалеко от стадиона «Гастелло» в уфимском Инорсе подростка на велосипеде приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Водитель вины своей не признал, но несмотря на это был признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть.

В пресс-службе следкома Башкирии сообщили о том, что суд счел доказательства вины водителя самосвала, которые собрали следователи достаточными для признания вины. Напомним, в мае 2021 года самосвал на нерегулируемом пешеходном перекрестке улицы Фурманова и улицы Сельская-Богородская сбил ребенка на велосипеде. По данным следствиям трагедия произошла из-за того, что водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, и совершил небезопасный маневр в результате которого и погиб несовершеннолетний велосипедист.

Напомним и о том, что в прошлом году после трагедии в Уфе пообещали обустроить тротуар на месте трагедии, ведь проектировался участок еще в советское время, когда о таком интенсивном потоке машин и подумать было нельзя. 26 мая прошлого года в ходе совещания было принято решение обустроить тротуар вдоль трамвайных линий по улице Сельская Богородская в сторону Индустриального шоссе, а также оборудовать его пешеходным переходом, однако пока что это не произошло.

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