В каких мечетях Уфы пройдут праздничные богослужения в честь Курбан-байрама 9 июля

Также в связи с празднования Курбан-байрама выходными днями в республике объявлены 9, 10 и 11 июля. В ведомстве уточняют, что Курбан-байрам, день празднования которого в республике признан нерабочим, в этом году выпал на субботу — 9 июля. В связи с этим он будет перенесён на понедельник — 11 июля.