В башкирском Белорецке мужчина посреди улицы избил беременную жену и грозил убийством

Позже правоохранители выяснили, что это был далеко не первый скандал в этой семье, 21-летняя беременная девушка устала терпеть это и намеревалась от 37-летнего супруга уйти, и ее не останавливал даже тот факт, что она беременна. Однако ее муж женщины решил не сдаваться и не отпускать свою даму сердца и просил дать ему шанс на исправление. После чего избил жену на глазах у прохожих. Мало того, по словам женщины мужчина грозил ей и убийством.